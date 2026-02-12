NATO triển khai sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực

(Ngày Nay) - Arctic Sentry là hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.

Ngày 11/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố đã triển khai sứ mệnh mới mang tên "Arctic Sentry" nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực.

Theo thông báo của NATO, "Arctic Sentry" (tạm dịch: Cảnh giới Bắc Cực) là một hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.

Trong một tuyên bố, Đại tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu, nhấn mạnh sứ mệnh này khẳng định cam kết của liên minh trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên và duy trì sự ổn định tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất nhưng cũng thách thức nhất trên thế giới.

Quyết định triển khai sứ mệnh trên diễn ra trong bối cảnh NATO vừa trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc chưa từng có trong nhiều năm, bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump có ý định mua lại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Washington.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ chấp nhận rút lại ý định này sau khi đạt được một "thỏa thuận khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhằm đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn của Mỹ tại Bắc Cực.