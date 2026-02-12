NATO triển khai sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Arctic Sentry là hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.
Một tàu hải quân Đan Mạch đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Greenland.
Một tàu hải quân Đan Mạch đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Greenland.

Ngày 11/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố đã triển khai sứ mệnh mới mang tên "Arctic Sentry" nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực.

Theo thông báo của NATO, "Arctic Sentry" (tạm dịch: Cảnh giới Bắc Cực) là một hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.

Trong một tuyên bố, Đại tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu, nhấn mạnh sứ mệnh này khẳng định cam kết của liên minh trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên và duy trì sự ổn định tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất nhưng cũng thách thức nhất trên thế giới.

Quyết định triển khai sứ mệnh trên diễn ra trong bối cảnh NATO vừa trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc chưa từng có trong nhiều năm, bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump có ý định mua lại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Washington.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ chấp nhận rút lại ý định này sau khi đạt được một "thỏa thuận khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhằm đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn của Mỹ tại Bắc Cực.

PV
NATO Arctic Sentry Bắc Cực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô/
Bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô
(Ngày Nay) - Ngày 11/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về công tác cán bộ. Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô. 
Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland.
Nga cảnh báo cứng rắn với việc quân sự hóa Greenland
(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP HCM
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Chủ trương sáng tỏ - Cơ chế đã rõ - Nguồn lực sẵn có - Quyết không từ bỏ - Thành công sẽ có.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 23/9/2025.
Liên hợp quốc "nhắc nhở" Mỹ về khoản nợ 4 tỷ USD
(Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đang chờ phía Mỹ làm rõ sẽ thanh toán bao nhiêu trong gần 4 tỷ USD mà Washington đang nợ tổ chức toàn cầu này, cũng như thời điểm số tiền được chuyển đến, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.