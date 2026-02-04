Nga chỉ trích NATO ngày càng hung hăng ở Bắc Cực

(Ngày Nay) - Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhận định đối đầu quân sự - chính trị tại khu vực Bắc Cực đang gia tăng.
Nga chỉ trích NATO ngày càng hung hăng ở Bắc Cực

Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhận định đối đầu quân sự - chính trị tại khu vực Bắc Cực đang gia tăng, trong khi các cuộc tập trận của NATO ở khu vực này ngày càng có quy mô lớn và mang tính hung hăng hơn.

Ông Maslennikov nói: "Tại Bắc Cực, người ta không chỉ cảm nhận rõ hiện tượng ấm lên toàn cầu, mà còn cả sự ‘lạnh đi’ về chính trị."

Theo ông, các quốc gia phương Tây đang rời xa nguyên tắc duy trì mức độ căng thẳng thấp tại Bắc Cực.

Ông Maslennikov cảnh báo: “Dưới sự kích động của các nước phương Tây và khối NATO, đối đầu quân sự - chính trị trong khu vực đang gia tăng, những thách thức và mối đe dọa mới xuất hiện, cường độ và quy mô các cuộc tập trận của liên minh ngày càng tăng, mang tính tấn công và hung hăng hơn, đồng thời ngày càng thường xuyên lôi kéo các quốc gia ngoài khu vực tham gia. Các biện pháp trừng phạt phi pháp nhằm cản trở sự phát triển của Bắc Cực cũng như hợp tác quốc tế ở khu vực phương Bắc nói chung đang được tích cực sử dụng. Hiện nay, các chính phủ phương Tây ưu tiên đối đầu và sử dụng vũ lực để bảo đảm lợi ích của mình."

Ngày 3/2, NATO cho biết đã khởi động việc lập kế hoạch quân sự để phục vụ một sứ mệnh mới nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc bảo vệ khu vực này là trọng tâm trong yêu cầu của ông về Greenland.

