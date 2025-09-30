NEU Concert 2025 công bố hai gương mặt khách mời: Anh Tú và Bùi Công Nam

(Ngày Nay) - Nhiệm kỳ 2025 - 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - 70 năm thành lập và phát triển (1956-2026). Nổi lên như một thanh âm rực rỡ trong bản hoà ca hướng tới ngày kỷ niệm, NEU Concert 2025 không chỉ hứa hẹn sẽ mang tới một đêm nhạc thật đáng nhớ và bùng cháy, mà còn đem tới những hoạt động bên lề đầy giải trí và lý thú.

Ấn định trở lại vào ngày 11/10, NEU Concert 2025 tự hào là sân chơi nghệ thuật đầy bổ ích và thú vị, mang tới một trải nghiệm âm nhạc đúng nghĩa và đầy hào hứng. Chương trình cũng là dấu ấn đầu tiên của các tân sinh viên trong môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức và trí tuệ. Việc quảng bá rộng rãi hình ảnh NEU Concert 2025 cũng đồng thời lan toả được sự trẻ trung và tinh thần nhiệt huyết mà sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân luôn được biết đến.

Năm nay với chủ đề mang tên BURST OF SPEED, NEU Concert 2025 muốn mang tới thông điệp dành cho các tân sinh viên NEU: ​​hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Đây là một sự kiện không chỉ đánh dấu vạch xuất phát, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân , NEU Concert 2025 sẽ được đầu tư hoành tráng về cả mặt nội dung lẫn hình ảnh, mang đến một chương trình xứng đáng với danh xưng “Đại nhạc hội thường niên lớn nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân”. Khởi đầu chuỗi sự kiện chính là những tiết mục vô cùng hoành tráng và đặc sắc đến từ hai CLB, Tổ đội trực thuộc NEU. Những tiết mục sôi động và chỉn chu sẽ là “món khai vị” hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc đa dạng, đầy cảm xúc mang tên NEU Concert 2025.

Không những vậy, các tân sinh viên K67 sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động gian trại, nơi các bạn có thể hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi. Với những gian hàng và phần quà đến từ vô vàn các Nhà Tài trợ của chương trình, các bạn sẽ được thỏa thích trải nghiệm các sản phẩm, hiểu biết thêm về thương hiệu, nhãn hàng cũng như có cơ hội để “rinh” ngay về rất nhiều giải thưởng và phần quà giá trị.

Đi cùng với đó chính là khu trò chơi giải trí và khu hoạt động sáng tạo. Các trò chơi được xây dựng trên các tiêu chí khác nhau: trí tuệ, thể lực và may mắn, hứa hẹn mang tới một không gian vui chơi ly kỳ và lý thú nhưng không kém phần bổ ích cho các bạn.

Đặc biệt, phần được chờ đón nhất chính là Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào buổi tối, với dàn line - up hứa hẹn sẽ là những nghệ sĩ nổi tiếng. Hai gương mặt nghệ sĩ đầu tiên góp phần thổi bùng không khí tại NEU Concert 2025 chính là ca sĩ Anh Tú và ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Với Anh Tú, nam ca sĩ gây thương nhớ với loạt hit đình đám như “Hoàng hôn nhớ”, “Ngày mai người ta lấy chồng”, Mash up “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”. Anh Tú đã khẳng định tên tuổi của mình bằng chất giọng giàu cảm xúc, ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Từ “Voi Bản Đôn” bí ẩn đến một nghệ sĩ đầy sức hút, Anh Tú chắc chắn sẽ mang đến những giây phút bùng nổ, để các NEUers được sống trọn trong thanh âm của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Là một trong những ca – nhạc sĩ trẻ nổi bật với khả năng sáng tác ấn tượng và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, Bùi Công Nam ghi dấu ấn với loạt ca khúc như “Tiến hay lùi”, “Có ai thương em như anh” hay “Tết này con sẽ về”... Chất nhạc mộc mạc nhưng tinh tế cùng giọng ca cảm xúc, nội lực hứa hẹn sẽ mang đến đêm nhạc hội đáng nhớ nhất tại NEU. Hơn nữa, những bí mật hấp dẫn tiếp theo cũng sẽ dần được bật mí, tạo nên sức nóng hơn bao giờ hết của NEU Concert 2025.