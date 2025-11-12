Nga phản ứng cứng rắn trước việc ứng viên Lầu Năm Góc ám chỉ đạt mục tiêu bằng đe dọa hạt nhân

(Ngày Nay) - Ông Robert Kadlec, người đang tìm kiếm vị trí Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng), tuyên bố rằng cần phát triển các lựa chọn hạt nhân để đối phó với một số xung đột khu vực tiềm tàng.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 11/11, theo giờ địa phương, cho biết ông Robert Kadlec, ứng cử viên cho vị trí Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách Răn đe hạt nhân, đã công khai tuyên bố ý định theo đuổi các mục tiêu quốc gia thông qua việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phản ứng về vụ việc, trong một cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Liên bang Nga, bao gồm cả hãng thông tấn TASS, được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói: “Ông Kadlec, người đang tìm kiếm vị trí Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh, đã tuyên bố rằng cần phát triển các lựa chọn hạt nhân để đối phó với một số xung đột khu vực tiềm tàng. Đây là một tuyên bố khá đáng chú ý”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, điều này cho thấy rõ ràng rằng ông Kadlec với tư cách là Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh, “có ý định coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân là một công cụ để đạt được các mục tiêu mà Mỹ cho là cần thiết ở một số khu vực cụ thể”.

Trước đó, theo báo Chosun Biz của Hàn Quốc ngày 5/11, ông Kadlec đã xuất hiện trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ (SASC) trong buổi điều trần phê chuẩn vào hôm 4/11 với cảnh báo rằng “tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã vượt quá dự đoán”.

Trong bản trả lời chính sách được nộp trước, ông Kadlec cho biết: “Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc hạt nhân lớn cùng với việc mở rộng lực lượng thông thường quy mô lớn” và nhấn mạnh rằng “tốc độ phát triển này đã vượt xa mức mà Mỹ dự đoán”.

Theo ông Kadlec, vũ trang hạt nhân là trọng tâm trong chiến lược giành ưu thế của Trung Quốc ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Ông Kadlec bổ sung: “Việc Trung Quốc mở rộng kho hạt nhân một cách thiếu minh bạch và nhanh chóng đòi hỏi Mỹ phải có cách tư duy khác”.

Điều đó, theo ông Kadlec, có nghĩa là các biện pháp răn đe mới là cần thiết và cấp bách để bảo vệ lợi ích cốt lõi của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ông Kadlec nói: “Bộ Quốc phòng phải duy trì tư thế sẵn sàng để lực lượng hạt nhân của Mỹ có thể ngăn chặn việc lan rộng xung đột hạt nhân với Trung Quốc”, đồng thời “phải cung cấp cho tổng thống một loạt các lựa chọn phản ứng đáng tin cậy”.

Tuy nhiên, mối đe dọa không chỉ đến từ Trung Quốc. Ông Kadlec lưu ý rằng “Trung Quốc, Liên bang Nga và Triều Tiên đang đồng thời hiện đại hóa đầu đạn, hệ thống phóng, và hệ thống chỉ huy – kiểm soát”.

Ông Kadlec đánh giá rằng đây đang trở thành “một mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng” đối với Mỹ và các đồng minh.

Mặc dù khẳng định rằng “lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ vẫn có độ tin cậy cao”, nhưng ông Kadlec vẫn kêu gọi cần có “các lựa chọn phản ứng hạt nhân đáng tin cậy cho những cuộc xung đột tiềm tàng dưới cấp độ chiến lược (như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - ICBM) ở các khu vực khu vực”.

Trung Quốc và Liên bang Nga đang triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật hiệu suất cao nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở châu Âu và châu Á.

Ông Kadlec đánh giá rằng “trong lĩnh vực này, năng lực của Mỹ đã suy yếu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”.

Theo báo Chosun Biz, chức vụ mà ông Kadlec được đề cử đảm nhiệm là vị trí mới do Quốc hội Mỹ lập ra.

Trong phần phát biểu khai mạc tại buổi điều trần, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker cho biết: “Vị trí này được tạo ra nhằm thống nhất cơ cấu quản lý hạt nhân của Bộ Quốc phòng vốn đang bị phân tán”.

Ông Wicker chỉ trích mạnh mẽ rằng “trong khi Trung Quốc và Liên bang Nga đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân, thì các chương trình hiện đại hóa của Mỹ lại bị chậm tiến độ”.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện yêu cầu ông Kadlec phải hoàn tất các cải cách tại Bộ Chiến tranh, nói rằng “Tổng thống cũng đã nhận thức và nhấn mạnh vấn đề này”.

Ông Wicker nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phê chuẩn này, cho biết, “Ủy ban này đã đề xuất rằng Lầu Năm Góc cần thành lập một vị trí duy nhất chịu trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân thay vì một bộ máy quan liêu đồ sộ”.