(Ngày Nay) - Chiều 2/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, nhân dịp Đoàn Nghị sĩ Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam.

Chào đón Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp và Đoàn đến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Việt Nam - Hy Lạp tuy xa cách về địa lý nhưng chia sẻ nhiều sự tương đồng sâu sắc như lịch sử hào hùng, văn hóa lâu đời và vị thế chiến lược tại hai khu vực Balkan và Đông Nam Á.

Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Hy Lạp dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển ngày càng tốt đẹp và thực chất hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam và những định hướng chiến lược nhằm phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những định hướng chiến lược này hoàn toàn phù hợp với định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp; đồng thời nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam quyết tâm và mong muốn thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn nữa với EU; mong muốn Hy Lạp tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và tham gia tích cực vào quá trình hợp tác này. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Hy Lạp với ASEAN, giữa Quốc hội Hy Lạp với AIPA.

Về kinh tế - thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo, đến thời điểm này, đã có 21/27 nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - EU (EVIPA); mong muốn, Quốc hội Hy Lạp tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA để hiệp định sớm có hiệu lực thực thi; có tiếng nói vận động, thúc đẩy Ủy ban Châu Âu xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy đầu tư, hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm lực; nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như hợp tác lao động, dược phẩm, nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Hy Lạp; tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp ổn định cuộc sống và phát triển, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ các sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, nhất là IPU, Hội đồng Nghị viện Á - Âu (ASEP)... Quốc hội Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhấn mạnh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á và khẳng định mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên mức cao hơn.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa Việt Nam - Hy Lạp trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại - đầu tư, hàng hải - đóng tàu, du lịch - văn hóa; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực.

Cho rằng hai bên có nhiều dư địa và tiềm năng để mở rộng hợp tác hơn nữa, ông Ioannis Plakiotakis nhấn mạnh, một trong những công cụ để thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực thương mại, là thông qua việc thực thi có hiệu quả Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất Quốc hội Hy Lạp mong muốn, hai bên tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực có tiềm năng như hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, logistics...; đồng thời tin tưởng, hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.