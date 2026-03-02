Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại vùng Vịnh

(Ngày Nay) - Nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Abu Dhabi và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, thủ đô Doha của Qatar, thủ đô Manama của Bahrain và thủ đô của Kuwait.

Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Iran bước sang ngày thứ ba và lan rộng ra nhiều nước trong khu vực, trong ngày 2/3, nhiều thành phố lớn ở vùng Vịnh ghi nhận nhiều vụ nổ lớn.

Phóng viên hãng thông tấn AFP của Pháp và nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Abu Dhabi và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, thủ đô Doha của Qatar, thủ đô Manama của Bahrain và thủ đô của Kuwait.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Theo Bộ Nội vụ Bahrain, các đợt tấn công đáp trả do Iran tiến hành đã khiến một người thiệt mạng và đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên tại quốc gia này kể từ khi Iran tiến hành chiến dịch quân sự đáp trả kể từ ngày 28/2. Tính đến nay, tổng số người thiệt mạng tại các nước vùng Vịnh là 5 người.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực đặt Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait, trong bối cảnh các nhân viên đại sứ quán trước đó đã được yêu cầu tránh xa khu vực này.

Một nhóm vũ trang của Iraq và có quan hệ gần gũi với Iran cho biết một căn cứ quân sự tại khu vực Jurf al-Nasr thuộc miền Nam Iraq đã hứng chịu nhiều cuộc không kích. Iraq tuyên bố không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Y tế Liban ngày 2/3 cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại nước này đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương

Kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia cũng đưa tin người đứng đầu khối nghị sỹ của lực lượng Hezbollah tại Quốc hội Liban, ông Mohammad Raad đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này tại Liban. Hezbollah chưa lên tiếng trước thông tin này.