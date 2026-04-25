Người Việt tại Pháp trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

(Ngày Nay) - Ngày 25/4 (tức mùng 9 tháng 3 Âm lịch), trong không khí trang nghiêm và thành kính hướng về cội nguồn, cộng đồng người Việt tại Pháp đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại thủ đô Paris.

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng các hội đoàn người Việt tổ chức, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự. Đây là năm thứ hai lễ Giỗ Tổ được tổ chức với quy mô bài bản tại Paris, tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc giỗ – biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol; cùng đại diện các hội đoàn và đông đảo kiều bào.

Mở đầu chương trình là không khí lễ hội rộn ràng với màn trống hội “Hào khí Việt Nam”, múa lân và biểu diễn Việt Võ Đạo, thể hiện tinh thần thượng võ, khí phách và sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ trong và ngoài nước.

Tiếp đó, nghi thức rước lễ được tiến hành trang trọng với cờ hội, cờ Tổ quốc cùng các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, hoa sen – những biểu tượng tiêu biểu của văn hóa và tâm thức dân tộc.

Phần nghi lễ trọng tâm diễn ra trong không gian linh thiêng, với nghi thức đọc văn tế trước bàn thờ Quốc Tổ do ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chủ lễ. Sau đó là lễ dâng hương của các đại biểu, trong đó có Đại sứ Trịnh Đức Hải và phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn và đông đảo kiều bào, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Không khí thành kính lan tỏa khi các thế hệ người Việt tại Pháp cùng chắp tay tưởng niệm, thể hiện sự tiếp nối truyền thống “con Lạc cháu Hồng” nơi đất khách.

Từ bao đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần dân tộc, như câu ca quen thuộc:

“Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"

Ngày Quốc giỗ không chỉ nhắc nhớ mỗi người con đất Việt về cội nguồn, mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững.

Bên cạnh phần lễ, chương trình còn có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như múa rồng, múa lân, trình diễn trang phục truyền thống và các tiết mục văn nghệ, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Constant Claude – một người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam – cho biết ông đặc biệt ấn tượng với không khí trang nghiêm, giàu cảm xúc của buổi lễ, cũng như sự hiện diện nổi bật của các yếu tố văn hóa truyền thống. Theo ông, chính sự gìn giữ và đề cao các giá trị này là điểm mạnh đáng quý của cộng đồng người Việt, trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống tại châu Âu đang dần mai một.

Không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris đã trở thành một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện một lần nữa khẳng định tinh thần hướng về cội nguồn của các thế hệ người Việt ở nước ngoài, tiếp nối truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.