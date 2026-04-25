Người Việt tại Pháp trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

(Ngày Nay) - Ngày 25/4 (tức mùng 9 tháng 3 Âm lịch), trong không khí trang nghiêm và thành kính hướng về cội nguồn, cộng đồng người Việt tại Pháp đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại thủ đô Paris.
Lễ Giỗ Tổ được tổ chức với quy mô bài bản tại Paris
Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng các hội đoàn người Việt tổ chức, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự. Đây là năm thứ hai lễ Giỗ Tổ được tổ chức với quy mô bài bản tại Paris, tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc giỗ – biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol; cùng đại diện các hội đoàn và đông đảo kiều bào.

Mở đầu chương trình là không khí lễ hội rộn ràng với màn trống hội “Hào khí Việt Nam”, múa lân và biểu diễn Việt Võ Đạo, thể hiện tinh thần thượng võ, khí phách và sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ trong và ngoài nước.

Tiếp đó, nghi thức rước lễ được tiến hành trang trọng với cờ hội, cờ Tổ quốc cùng các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, hoa sen – những biểu tượng tiêu biểu của văn hóa và tâm thức dân tộc.

Phần nghi lễ trọng tâm diễn ra trong không gian linh thiêng, với nghi thức đọc văn tế trước bàn thờ Quốc Tổ do ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chủ lễ. Sau đó là lễ dâng hương của các đại biểu, trong đó có Đại sứ Trịnh Đức Hải và phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn và đông đảo kiều bào, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Không khí thành kính lan tỏa khi các thế hệ người Việt tại Pháp cùng chắp tay tưởng niệm, thể hiện sự tiếp nối truyền thống “con Lạc cháu Hồng” nơi đất khách.

Từ bao đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần dân tộc, như câu ca quen thuộc:

“Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"

Ngày Quốc giỗ không chỉ nhắc nhớ mỗi người con đất Việt về cội nguồn, mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững.

Bánh chưng và bánh dày dâng lên các vua Hùng

Bên cạnh phần lễ, chương trình còn có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như múa rồng, múa lân, trình diễn trang phục truyền thống và các tiết mục văn nghệ, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Constant Claude – một người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam – cho biết ông đặc biệt ấn tượng với không khí trang nghiêm, giàu cảm xúc của buổi lễ, cũng như sự hiện diện nổi bật của các yếu tố văn hóa truyền thống. Theo ông, chính sự gìn giữ và đề cao các giá trị này là điểm mạnh đáng quý của cộng đồng người Việt, trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống tại châu Âu đang dần mai một.

Không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris đã trở thành một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện một lần nữa khẳng định tinh thần hướng về cội nguồn của các thế hệ người Việt ở nước ngoài, tiếp nối truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Trao tặng nhiều phần quà cho các bạn giao lưu, viết cảm nhận, ước mơ, vẽ tranh, tô màu
500 cuốn sách chuyền tay nhau trong “Mở Sách – Mở Tương Lai”
(Ngày Nay) -Trong chuỗi hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chương trình “Mở Sách – Mở Tương Lai” tiếp tục hành trình mang “chuyến xe tri thức” đến với các bạn nhỏ Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM hôm 25/4.
Dấu ấn về công cuộc bài trừ tham nhũng của Tả quân Lê Văn Duyệt, tiêu biểu là việc xét xử Phó tổng trấn Huỳnh Công Lý (tương truyền là cha vợ vua Minh Mạng) đã tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ cho nhân vật Lê Văn Duyệt trên sân khấu.
“Đức Tả quân Lê Văn Duyệt” và 9 phiên bản nghệ thuật
(Ngày Nay) -Tối 25/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đông đảo khán giả mộ điệu và người yêu thích lịch sử đã đến thưởng thức vở cải lương lịch sử “Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử” (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý và chuyển thể: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).
Khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất
(Ngày Nay) - Sáng 24/4, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, mở ra hành trình cảm xúc đặc biệt tái hiện khát vọng độc lập và sức sống mãnh liệt của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ.
Tọa đàm “Xuất bản trong thời đại AI” được tổ chức nhân kỷ niệm 3 năm thành lập ANA Hà Nội (26/4/2023 - 26/4/2026)
AI đã thay đổi “cuộc chơi” của ngành xuất bản như thế nào?
(Ngày Nay) - Xu hướng xuất bản thế giới năm 2026 cho thấy công nghệ kỹ thuật số và đặc biệt là AI đã chuyển dịch từ một công cụ hỗ trợ sang một thực thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Đó là thách thức mà hội thảo “Xuất bản trong thời đại AI” đưa ra vào chiều ngày 24/4.
Những tín hiệu về khả năng Mỹ - Iran "tiếp xúc âm thầm" ở Pakistan
(Ngày Nay) - Bất chấp những phủ nhận công khai về khả năng diễn ra đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan, những gì diễn ra hiện tại gợi lại những thời điểm trước đây khi cả hai bên vừa theo đuổi tiếp xúc vừa duy trì lập trường cứng rắn trước công chúng.