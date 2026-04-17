Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương

(Ngày Nay) - Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Lãnh đạo xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Ngày 17/4 (tức mùng 1/3 năm Bính Ngọ 2026), xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Quần thể Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trung tâm thờ tự các vua Hùng của dân tộc Việt Nam, thuộc địa bàn xã Hy Cương.

Trước anh linh tiên tổ, lãnh đạo xã Hy Cương đã kính cáo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đạt được trong thời gian qua.

Phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; diện mạo đô thị có nhiều đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại.

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân.

Sau sáp nhập, xã Hy Cương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, từng bước khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, các đại biểu đã đến dâng hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong và dâng hương tưởng niệm tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân.

(Ngày Nay) - Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác “Muôn vị nhân sinh” được tổ chức bởi thương hiệu bất động sản Văn Phú chính thức khai màn bằng một buổi Private Opening quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOLs trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo - bất động sản. Sau đêm mở màn, triển lãm sẽ mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm Riverstage, TP. HCM.
(Ngày Nay) - Ngày 17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển trục đô thị phía Bắc sông Hồng - khu vực đang được định hình là một cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu của Thủ đô.
(Ngày Nay) - Từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 263 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, vượt tổng số ca của cả năm 2025 (243 ca) và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.
(Ngày Nay) - Dù sở hữu bằng cấp từ những đại học danh tiếng, không ít người trẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với tình cảnh bế tắc tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ quê hương, định cư tại nước ngoài để trốn tránh những khoản nợ sinh viên vượt ngoài khả năng.
Australia điều tra vụ tố cáo Katy Perry tấn công tình dục
(Ngày Nay) - Chính quyền bang Victoria (Australia) vừa xác nhận mở cuộc điều tra nhắm vào nữ ca sĩ Katy Perry sau thông tin diễn viên Ruby Rose công khai tố cáo. Trong khi phía ca sĩ Katy Perry kiên quyết phủ nhận, nữ diễn viên Ruby Rose cho biết việc báo cảnh sát giúp cô bắt đầu hành trình "chữa lành".