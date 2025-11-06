Nhã Nam - Dấu ấn hai thập niên "Bởi vì sách là thế giới"

(Ngày Nay) - Ngày 6/11 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ra mắt bộ sách phiên bản giới hạn gồm 20 tựa tiêu biểu, đánh dấu hành trình 20 năm hình thành và phát triển của một trong những thương hiệu xuất bản có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Từ hiện tượng xuất bản “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” năm 2005 với nửa triệu bản in, đến nay Nhã Nam đã phát hành hơn 20 triệu bản sách, trung bình mỗi năm ra mắt khoảng 200 đầu sách mới. Không chỉ góp phần lan tỏa tri thức và cảm hứng học tập, Nhã Nam còn tạo nên thói quen đọc và một cộng đồng độc giả trung thành trải khắp cả nước.

Hai thập niên qua, Nhã Nam đã trở thành đối tác tin cậy của hàng chục đơn vị xuất bản, phát hành, cùng nhiều cơ quan văn hóa – giáo dục trong và ngoài nước. Hàng trăm tác giả Việt Nam cùng gần 100 nhà văn quốc tế từng đoạt các giải thưởng danh giá như Nobel, Goncourt, Renaudot, Man Booker, Pulitzer, Akutagawa... đã được Nhã Nam giới thiệu đến công chúng Việt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Nhật Anh, Tổng Giám đốc Nhã Nam, chia sẻ: “Mỗi cuốn sách trong 20 năm qua đều là kết tinh của triết lý làm nghề, được chăm chút bằng tất cả niềm say mê và mong muốn đồng điệu với bạn đọc. Nhã Nam may mắn được song hành cùng sự chuyển mình của đất nước trong giai đoạn hội nhập, khi cả người viết và người đọc đều khát khao tìm kiếm cái mới, cái đẹp để sẻ chia qua những trang sách”.

Bộ sách kỷ niệm 20 năm được chọn lọc kỹ lưỡng theo các tiêu chí: giá trị tri thức và tinh thần bền vững, mức độ lan tỏa trong cộng đồng độc giả, tính tiêu biểu của từng thể loại và dấu ấn của mỗi giai đoạn phát triển. Đây được xem là bức tranh thu nhỏ phản chiếu hành trình của Nhã Nam – từ mục tiêu ban đầu là đưa văn học Việt và thế giới đến gần nhau hơn, cho tới việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như lịch sử, triết học, tâm lý, kinh tế, khoa học, nghệ thuật, công nghệ và địa chính trị.

Toàn bộ 20 tựa sách trong ấn bản đặc biệt được thiết kế bìa cứng đồng bộ, ép nhũ vàng kim, mỗi tựa in giới hạn 1.000 bản đánh số và đóng triện kỷ niệm “Nhã Nam 20 năm”, biến mỗi cuốn sách thành một kỷ vật sưu tầm độc nhất.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định: “Bộ sách này giống như chuỗi ADN thể hiện tư tưởng, thẩm mỹ và khát vọng về sách của Nhã Nam. Qua từng cuốn, người đọc có thể tìm thấy nền tảng của nhiều lĩnh vực – từ giáo dục, triết học, mỹ học đến văn chương, tôn giáo. Cách làm sách của Nhã Nam đã góp phần thúc đẩy không chỉ xuất bản mà cả văn hóa đọc ở Việt Nam”.

Đánh giá về chặng đường 20 năm của đơn vị, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng Nhã Nam là một doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu, kết nối hài hòa giữa giá trị kinh doanh và giá trị thẩm mỹ. “Qua từng cuốn sách, Nhã Nam đã bền bỉ và tinh tế trong việc mang tri thức đến với bạn đọc, góp phần khơi dậy lại thói quen đọc sách – một thói quen đang dần được phục hồi trong xã hội hiện đại”.

Chia sẻ về những đóng góp của Nhã Nam trong việc kết nối tác giả Việt Nam với độc giả, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận định: “Trong hai thập niên qua, Nhã Nam đã tạo ra một tiêu chuẩn mới về chất lượng xuất bản. Trước hết là ở thẩm mỹ hình thức và phong cách trình bày, giúp các tác phẩm của tác giả Việt có thể đối sánh với những ấn phẩm quốc tế. Các khâu hợp tác, truyền thông, quảng bá đều được thực hiện nhịp nhàng, khiến tác giả cảm thấy việc in sách ở Nhã Nam là một sự khích lệ thực sự”.

Theo ông, với Nhã Nam, một cuốn sách của tác giả Việt được chăm chút kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức, đạt chuẩn mực ngang tầm với văn học thế giới. “Trước đây, nhiều tác giả Việt được in sách, nhưng hiếm khi có tư duy làm nên một ấn phẩm đẹp, trang nhã và thực sự chạm tới bạn đọc. Nhã Nam đã làm được điều đó, họ tạo nên sự cộng hưởng của mọi yếu tố từ thẩm mỹ, biên tập đến truyền thông”.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý cũng cho rằng điều đặc biệt ở Nhã Nam là sự đổi mới không ngừng. “Họ luôn có điều mới để kích thích người đọc, không dễ đoán. Ngay cả khi tái bản, họ vẫn biết cách làm cho tác phẩm trở nên hấp dẫn hơn. Quan trọng nhất là sự tinh ý và thông minh trong chọn lựa, luôn nắm bắt được tâm điểm mối quan tâm của cộng đồng đọc. Dù số lượng độc giả Việt không lớn, Nhã Nam vẫn giữ được một thị phần ổn định”.

Về định hướng phát triển, ông Vũ Hoàng Giang, Phó Tổng Giám đốc Nhã Nam, cho biết đơn vị vẫn kiên định với mảng xuất bản – đặc biệt là văn học dịch – song song với việc mở rộng sang dòng sách phi hư cấu, nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu mới của công chúng. “Chúng tôi mong muốn mang đến những tác phẩm chất lượng, vừa chạm tới trí tuệ, vừa nuôi dưỡng tâm hồn độc giả", ông Vũ Hoàng Giang nói.

Dưới đây là 20 tựa tác phẩm trong Bộ sách phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm Nhã Nam: 1, Nhật ký Đặng Thùy Trâm – Đặng Thùy Trâm 2, Rừng Na Uy – Murakami Haruki (dịch: Trịnh Lữ) 3, Khuyến học – Fukuzawa Yukichi (dịch: Phạm Hữu Lợi) 4, Trần Dần – Thơ – Trần Dần 5, Zarathustra đã nói như thế – Friedrich Nietzsche (dịch: Trần Xuân Kiêm) 6, Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Luis Sepúlveda (dịch: Phương Huyên) 7, Vũ trụ – Carl Sagan (dịch: Nguyễn Việt Long) 8, Lolita – Vladimir Nabokov (dịch: Dương Tường) 9, Ngàn năm áo mũ – Trần Quang Đức 10, Hoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry (dịch: Trác Phong) 11, Nhà giả kim – Paulo Coelho (dịch: Lê Chu Cầu) 12, Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân 13, Tự truyện của một Yogi – Paramahansa Yogananda (dịch: Thiên Nga) 14, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX – Lê Thành Khôi (dịch: Nguyễn Nghị, hiệu đính: Nguyễn Thừa Hỷ) 15, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Rosie Nguyễn 16, Bước chậm lại giữa thế gian vội vã – Hae Min (dịch: Nguyễn Việt Tú Anh) 17, Văn minh Việt Nam – Nguyễn Văn Huyên (dịch: Đỗ Trọng Quang) 18, Những tù nhân của địa lý – Tim Marshall (dịch: Phan Linh Lan) 19, Cây cam ngọt của tôi – José Mauro de Vasconcelos (dịch: Nguyễn Bích Lan) 20, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian – Ocean Vuong (dịch: Khánh Nguyên)