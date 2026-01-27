Giải “Tinh hoa cống hiến 2025” trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên

(Ngày Nay) -Tối 26/1/2026 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM), giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 do báo Đại Đoàn Kết và Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA lần đầu tổ chức đã được trao cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, sáng tạo nghệ thuật trong năm qua.

Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 chia làm 2 hạng mục chính, kết quả hạng mục A – “Tinh hoa âm nhạc” được trao cho: Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn – sáng tác Nguyễn Hùng; MV của năm: Bắc Bling; Ca sĩ của năm: Hoà Minzy; Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hùng; Album của năm: Made in Vietnam của nhóm DTAP; Nhà sản xuất âm nhạc của năm: DTAP; Chương trình biểu diễn của năm: Concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim.

Hạng mục B – “Tinh hoa đa lĩnh vực” được trao cho các lĩnh vực: Tinh hoa văn học: Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) của nhà văn Phan Thị Vàng Anh; Tinh hoa mỹ thuật: triển lãm Đồng chìm đáy nước của họa sĩ Ca Lê Thắng; Tinh hoa sân khấu: Giấc mơ Chí Phèo của đạo diễn Dương Cầm; Tinh hoa điện ảnh: phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền; Tinh hoa sáng tạo: chương trình Chào show; Bảo tồn di sản văn hoá: tác phẩm nghiên cứu Di tích quốc gia đặc biệt – Chùa Việt - chủ biên Nguyễn Văn Hùng; Lan tỏa văn hóa Việt: chương trình Chào show.

Riêng hạng mục “Tinh hoa Cống hiến” đã được ban tổ chức quyết định không nhận đề cử, mà trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh ngày 12/01/1930 tại Hà Nội) vì những sáng tạo quan trọng, không ngừng của ông trong cả cuộc đời. Theo ban tổ chức: “Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác gần 700 ca khúc, trong đó có khoảng 200 bài hát thiếu nhi. Nhưng đằng sau hình ảnh được ví là “tượng đài âm nhạc” ấy, ông sống một cuộc đời giản dị, an yên và lặng lẽ trong căn phòng tập thể trên phố Vạn Bảo, Hà Nội. Các tác phẩm của ông, đã đi vào đời sống nhiều thế hệ người dân Việt Nam, như: Bài ca người thợ rừng, Bài ca người thợ mỏ, hợp xướng Miền Nam anh dũng và bất khuất, Bám biển quê hương, Yêu biết mấy những con đường, Chiếc gậy Trường Sơn, Gảy đàn lên hỡi người bạn Mỹ, Từ làng Sen, Đêm trên Cha Lo, Từ một ngã tư đường phố, Có ai vô xứ Nghệ…

Ở tuổi gần 96, dù sức khỏe không còn dẻo dai, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn giữ tinh thần minh mẫn, tai thính, mắt tinh. Một ngày của ông bắt đầu từ 7 giờ sáng với việc chăm sóc sức khỏe, rồi đọc sách báo, xem truyền hình, sống an yên bên gia đình. Cuộc đời ông là minh chứng sống động cho sự cống hiến không mệt mỏi, một di sản tinh thần bất diệt truyền cảm hứng cho hậu thế về lòng yêu nước, đam mê nghệ thuật và trách nhiệm với dân tộc. Nhạc sĩ Phạm Tuyên mãi là "tượng đài âm nhạc" trong lòng người Việt, với những giai điệu bất tử mãi ngân vang qua thời gian”.

Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 chính thức nhận hồ sơ đề cử các hạng mục vào ngày 15/10/2025, với các thành viên Hội đồng giám khảo: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, Họa sĩ Vi Kiến Thành, Đạo diễn - NSƯT Bùi Tuấn Dũng, Nhà phê bình Điện ảnh Lê Hồng Lâm, Nhạc sĩ Huy Tuấn, Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.

Ngoài ra, giải Giải thưởng Tinh Hoa Việt còn có 18 Đại sứ, trong đó có: Thiếu tướng - Tiến sĩ – PGS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Tiến sĩ Lê Kiên Thành, Tiến sĩ Jimmy Phạm, Doanh nhân Đường Thu Hương, Nhiếp ảnh gia - Nhà báo Giản Thanh Sơn, Ông Nicholas Phạm - Giám đốc Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược của TikTok khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Tổng giám đốc UNICORP và UNIMEDIA, Nhà biên kịch Vũ Liêm, Nhà báo Khổng Loan, Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, Nhà văn Cao Việt Quỳnh, Diễn viên Midu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Ban tổ chức Giải thưởng Tinh Hoa Việt cho biết, giải thưởng này đã thu hút: Hơn 400 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng, hơn 185,000 người theo dõi trên các kênh mạng xã hội chính thức của chương trình, hơn 500 bài báo đài đưa tin, hơn 1,000 bài đăng từ các đối tác truyền thông, hơn 5.000 bài đăng lan tỏa từ cộng đồng khán giả trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.