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Nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến qua triển lãm “Bức tường An ninh mạng”

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Từ ngày 9-12/7, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” diễn ra tại phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm, tìm hiểu, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
Nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến qua triển lãm “Bức tường An ninh mạng”

Triển lãm nằm trong khuôn khổ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Sau khi được tổ chức thành công tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm trực quan ngay tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ trực tuyến và mạng xã hội đang dần trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cũng liên tục thay đổi với phương thức ngày càng tinh vi và khó nhận diện hơn. Việc trang bị kiến thức nhận diện và kỹ năng phòng ngừa lừa đảo vì thế đã trở thành nhu cầu thiết thực để mỗi người dân tự bảo vệ mình trên không gian số. Điểm nhấn của triển lãm là các khu vực mô phỏng tình huống thực tế về an ninh mạng. Người tham quan được trực tiếp nhận diện những thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, gọi điện đe dọa, gửi đường link giả mạo, chiếm đoạt tài khoản cá nhân hay các kịch bản "bắt cóc online" đòi tiền chuộc. Thông qua các mô hình tương tác và trò chơi tình huống, người dân được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu bất thường cũng như phương án xử lý phù hợp khi gặp những tình huống tương tự trên môi trường số.

Lần đầu tham gia triển lãm, chị Hoàng Thị Nhung (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết, không gian trưng bày mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp chị tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi và dễ hiểu hơn. "Qua các trò chơi và câu hỏi tương tác, tôi học thêm được nhiều kiến thức để áp dụng trong cuộc sống. Đặc biệt, phần nhận diện lừa đảo trực tuyến giúp tôi biết cách xử lý khi gặp những cuộc gọi nghi ngờ, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo", chị Nhung chia sẻ.

Khu vực trải nghiệm nhận được sự quan tâm của nhiều thanh thiếu niên. Các minigame tương tác như phân biệt thông tin thật - giả, trả lời câu hỏi về an ninh mạng hay nhận diện thủ đoạn lừa đảo giúp giới trẻ tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu. Em Huỳnh Trung Hiếu (15 tuổi, trú ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ, em ấn tượng nhất với nội dung về các hình thức lừa đảo qua điện thoại và giả danh lực lượng chức năng. Sau khi tham gia trò chơi, em biết thêm cách nhận diện các hình thức lừa đảo và cách phòng tránh khi gặp những cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ.

Bên cạnh không gian trải nghiệm an ninh mạng, triển lãm còn giới thiệu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ. Theo ông Hàn Viết Hoan, nguyên cán bộ Bộ đội Biên phòng, việc đưa triển lãm đến không gian công cộng là cách tuyên truyền trực quan, giúp người dân hiểu hơn về những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân. "Những hình ảnh, tư liệu và câu chuyện về các chuyên án có sức thuyết phục rất lớn. Người dân không chỉ hiểu hơn về quá trình đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân", ông Hoan nói.

Ngoài các khu vực trưng bày, người dân còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác, minigame và nhận quà lưu niệm. Triển lãm “Bức tường An ninh mạng” không chỉ góp phần phổ biến kiến thức về phòng, chống tội phạm công nghệ cao mà còn nâng cao ý thức chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản trên môi trường số. Đặc biệt, với các nhóm dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng như người cao tuổi, trẻ em hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng công nghệ, các kiến thức và tình huống mô phỏng tại triển lãm góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến.

PV
Bức tường An ninh mạng triển lãm lừa đảo trực tuyến

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