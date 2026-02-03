Nhìn lại sân khấu truyền cảm hứng trong sự kiện TEDxAJC 2026

(Ngày Nay) - Chiều ngày 31/01/2026, sự kiện TEDxAJC 2026: EXORDIUM – Race To Rise đã chính thức diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện quy tụ các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, mang đến một không gian chia sẻ giàu cảm hứng và những góc nhìn mới mẻ về hành trình khởi đầu, bứt phá và khẳng định bản thân của người trẻ.

TEDxAJC 2026: EXORDIUM ra mắt khán giả với chủ đề “Race To Rise”, lấy bối cảnh từ trường đua F1. Chương trình gợi ra hình ảnh một cuộc đua tốc độ, nơi người trẻ được thử thách về khả năng thích nghi trước xu thế phát triển của thời đại. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy bản lĩnh, sự tự tin và lòng can đảm của mỗi cá nhân trên hành trình khẳng định bản thân.

TEDxAJC 2026 đã đem đến những câu chuyện, bài học quý giá được rút ra từ trải nghiệm của sáu vị diễn giả: Quán quân cuộc thi Tìm kiếm diễn giả TEDxAJC 2026: EXORDIUM - Trương Minh Thư; CEO Getfly - Nguyễn Huy Hoàng; Biên tập viên Đặng Hoàng Anh; Tác giả sách Phan Ý Yên; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Nguyễn Nam Bảo Ngọc và Quản lý Hợp tác Quốc tế tại Đại học FPT Hà Nội - Nguyễn Khánh Toàn.

Mở đầu chương trình, diễn giả Trương Minh Thư mang đến bài diễn thuyết với chủ đề “Grow at your own pace” (Tạm dịch: Lớn lên với nhịp độ của riêng mình). Minh Thư từng chịu áp lực khi tự đặt lên vai quá nhiều trách nhiệm. Để hoàn thành các mục tiêu, Thư liên tục thúc ép bản thân phải tăng tốc. Khi đạt đến giới hạn chịu đựng, Minh Thư thấu hiểu giá trị của việc lắng nghe cơ thể và cảm xúc: “Hãy chậm lại để lắng nghe và thấu hiểu bản thân để phát triển theo nhịp độ riêng của chính mình”. Với Thư, đây là bí kíp giúp chị đạt được nhiều thành công hơn.

Tiếp nối chủ đề, CEO Getfly - Nguyễn Huy Hoàng đã chia sẻ về sự tỉnh táo và tư duy của người trẻ trên hành trình trưởng thành với bài diễn thuyết “Nhiệt huyết và sự thật”. Diễn giả nhấn mạnh, nhiệt huyết chỉ là một phần động lực để tiến bước, một trong những yếu tố quan trọng khác là dám nhìn thẳng dữ liệu thực tế. Do đó, anh mong muốn người trẻ mạnh dạn nhìn nhận thiếu sót của bản thân, điều chỉnh chiến lược và hành động một cách thông minh.

BTV Đặng Hoàng Anh đưa khán giả tiếp cận một góc nhìn khác về chủ đề thông qua nỗ lực vượt lên nỗi sợ thất bại. Trong hành trình làm nghề, chị gặp không ít khó khăn bởi những áp lực trong môi trường làm việc, cùng cảm giác chưa đủ tài giỏi. Từ đó, mỗi giai đoạn được diễn giả nhìn nhận như một thử thách khác nhau, đòi hỏi con người phải học cách điều chỉnh kỳ vọng, cân bằng nội lực và thích ứng với hoàn cảnh mới. Từ trải nghiệm cá nhân, bài diễn thuyết gợi mở một thông điệp sâu sắc: chỉ khi hiểu rõ bản thân và linh hoạt trước thay đổi, mỗi người mới có thể tìm ra hướng đi phù hợp và bền vững.

Trong bức tranh chung nói về nhịp độ phát triển của mỗi cá nhân, bài diễn thuyết “Khoảnh khắc mở đầu của những người dám bước ra khỏi đường đua” của tác giả Phan Ý Yên được coi là một mảnh ghép có nhiều sâu. Việc dám dừng lại và đối diện với cảm xúc cá nhân, dẫu đó là những cảm xúc tiêu cực giúp chị thấu hiểu bản thân, từ đó lựa chọn con đường phát triển phù hợp. Có thể nói, giá trị của mỗi người không đo bằng tốc độ phát triển, mà bằng bản lĩnh vượt khỏi khuôn mẫu cũ và kiên định với con đường mình lựa chọn.

Từ câu chuyện các quốc gia đặt mình trong tương quan vị thế trên trường quốc tế, diễn giả Nguyễn Nam Bảo Ngọc mở rộng bàn luận về một vấn đề gần gũi với mỗi cá nhân: Liệu việc định vị bản thân dựa trên tiêu chuẩn của người khác khi không cùng hệ quy chiếu có thực sự phù hợp? Theo diễn giả, mỗi người có một hướng đi riêng, vì vậy, sự so sánh phù hợp nhất là nhìn lại chính mình trong quá khứ để nhận ra sự tiến bộ theo thời gian.

Khép lại chuỗi bài diễn thuyết, diễn giả Nguyễn Khánh Toàn đưa ra khái niệm “vị thế” thông qua những ví von về thế giới tự nhiên. Những loài động vật từng thống trị thế giới tự nhiên như khủng long hay ma mút đã biến mất. Trong khi đó, loài mèo lại chiếm được vị trí đặc biệt nhờ thích nghi và kết nối với con người. Bài nói dẫn tới câu hỏi gợi mở: “Điều gì đến sau đỉnh cao?”, như một lời nhắn nhủ: không có điều gì tồn tại vĩnh viễn. Từ đó, diễn giả tin rằng: Đỉnh cao không kéo dài mãi mãi, và thành công thực sự nằm ở khả năng thích nghi, bản lĩnh và tâm thế sẵn sàng của bản thân mỗi người trước những thay đổi của cuộc sống.

Khép lại hành trình, sự kiện mong muốn mang lại cho mỗi người tham dự thêm động lực để bình tĩnh giữa guồng quay vội vã, đủ dũng khí bước ra khỏi áp lực so sánh và giữ vững niềm tin vào nhịp độ riêng của bản thân. Chị Nguyễn Khánh Linh - khán giả TEDxAJC 2026 chia sẻ: “Mình học được cách nhìn lại bản thân nhẹ nhàng hơn, không quá áp lực phải so sánh hay chạy theo người khác. Mỗi câu chuyện đều cho mình cảm giác rằng ai cũng có nhịp đi riêng, quan trọng là hiểu mình đang ở đâu”.