Nhìn từ Greenwich Club Awards 2025: Khi trải nghiệm trở thành thước đo năng lực

(Ngày Nay) - Không chỉ dừng lại ở một lễ trao giải, Greenwich Club Awards 2025 cho thấy một chuyển động rõ nét trong đời sống sinh viên: nơi các hoạt động ngoại khóa, mô hình câu lạc bộ và trải nghiệm thực tiễn đang trở thành một phần cấu thành năng lực. Đằng sau những danh hiệu được xướng tên là câu chuyện mới về cách một thế hệ sinh viên đang học, làm và trưởng thành.

Greenwich Club Awards 2025 (GCA 2025) - sự kiện thường niên do Ban Công tác sinh viên phối hợp cùng hệ thống câu lạc bộ sinh viên Greenwich Việt Nam tổ chức - không chỉ là dịp vinh danh những cá nhân, tập thể và sự kiện nổi bật trong hoạt động ngoại khóa, mà còn phản ánh một phần diện mạo của môi trường học tập ngoài giảng đường. Với concept “Kỳ Mã Khai Phong” lấy cảm hứng từ quân Mã trong cờ vua, biểu tượng của tư duy linh hoạt và khả năng bứt phá, chương trình hướng đến tôn vinh những cá nhân, tập thể dám vượt qua lối mòn, vận dụng sáng tạo để tạo ra giá trị thực tiễn.

Từ “Kỳ Mã Khai Phong” đến những gương mặt tiêu biểu của năm

Trong số các hạng mục được vinh danh, Câu lạc bộ Hành tinh xanh Greenity là cái tên nổi bật khi giành danh hiệu cao nhất “Câu lạc bộ xuất sắc nhất năm”, đồng thời ghi dấu với các hoạt động gắn liền thông điệp phát triển bền vững. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một tập thể tiêu biểu, mà còn phản ánh xu hướng sinh viên ngày càng quan tâm đến các giá trị phát triển dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động phong trào đơn thuần.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ MC và Thuyết trình GMC là một trong ba câu lạc bộ được trao danh hiệu “Câu lạc bộ bứt phá và sáng tạo nhất”, đại diện cho những mô hình hoạt động mang tính đổi mới. Từ cách xây dựng lộ trình đào tạo nội bộ đến việc kết nối cơ hội thực tế cho thành viên, những mô hình như GMC cho thấy các câu lạc bộ đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp hóa, tiệm cận với môi trường làm việc thực tế.

Ở cấp độ cá nhân, những gương mặt như Nguyễn Đức Hiếu - Sinh viên hoạt động xuất sắc nhất năm, hay Trần Nam Anh - Cá nhân bứt phá của năm, cho thấy hình ảnh một thế hệ sinh viên không chỉ năng động mà còn có định hướng phát triển rõ ràng, biết cách tích lũy trải nghiệm và khẳng định bản thân trong nhiều môi trường khác nhau.

Ngoài những danh hiệu trên, hệ thống giải thưởng của GCA 2025 còn mở rộng với nhiều hạng mục khác, bao quát từ các tân binh tiềm năng đến những dự án nội bộ đang trong giai đoạn ươm mầm.

Có thể thấy, phía sau mỗi danh hiệu là kết quả của cả một quá trình tham gia, thử nghiệm và tích lũy trong các hoạt động thực tiễn. Hoạt động ngoại khóa đang dần trở thành một cấu phần đáng chú ý trong quá trình đào tạo đại học.

Câu lạc bộ và hệ sinh thái học tập mở rộng

Nhìn từ những gì diễn ra phía sau các danh hiệu, có thể thấy rõ một hệ sinh thái học tập đang dần hình thành bên ngoài giảng đường. Trong đó, các câu lạc bộ sinh viên không còn hoạt động theo kiểu phong trào đơn lẻ, mà được tổ chức bài bản, có định hướng và liên tục tạo ra những cơ hội trải nghiệm cho người học.

Theo Thùy Dương - Chủ tịch Hội đồng Sinh viên Greenwich Việt Nam, nhà trường có bộ phận chuyên trách là Bộ phận Phát triển Cá nhân (PDP) nhằm quản lý và phát triển hệ thống câu lạc bộ, đồng thời tổ chức các sự kiện xuyên suốt năm học. “Gần như tháng nào sinh viên cũng có hoạt động, từ cấp CLB đến cấp trường,” Dương cho biết. Tần suất và quy mô này cho thấy hoạt động ngoại khóa đã được thiết kế như một phần của hệ sinh thái đào tạo. Sinh viên được đặt vào những môi trường có tính vận hành, nơi họ phải làm việc nhóm, tổ chức sự kiện, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với kết quả.

Không dừng lại trong phạm vi nội bộ, hệ sinh thái hoạt động ngoại khóa tại Greenwich còn được mở rộng thông qua sự tham gia của các đơn vị đào tạo bên ngoài như Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse - đơn vị đồng hành tại Greenwich Club Awards 2025. Theo chị Trần Thị Sương Thu - đại diện đơn vị, các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, kéo dài khoảng 10 buổi, không chỉ trang bị kỹ năng MC, truyền thông mà còn giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc thực tế như trường quay, sự kiện chuyên nghiệp, từ quy trình vận hành đến kỹ năng xử lý tình huống. Thông qua mạng lưới kết nối, học viên còn có cơ hội tham gia các chương trình thực tế, gameshow hoặc sự kiện với vai trò quan sát và thực hành.

Chị Trần Quỳnh Hoa, Phó Trưởng ban quốc tế Tạp chí Ngày Nay, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: "Từ góc nhìn gắn với các hoạt động của UNESCO, chúng tôi luôn quan sát những môi trường mà ở đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn chủ động kiến tạo trải nghiệm, tham gia vào đời sống xã hội và hình thành ý thức công dân toàn cầu. Đó là nền tảng quan trọng để một thế hệ không chỉ thích nghi, mà có thể đóng góp cho cộng đồng.

Với chúng tôi, việc hiện diện tại một chương trình không đơn thuần là tham dự một sự kiện, mà là một lựa chọn có chủ đích – lựa chọn những không gian mà chúng tôi tin rằng đang hình thành những giá trị đáng để theo dõi trong dài hạn. Và cộng đồng sinh viên Greenwich Việt Nam hôm nay, theo quan sát của chúng tôi, đang tạo ra những tín hiệu như vậy."

Từ những mô hình cụ thể này, có thể thấy định hướng gắn học với hành không còn dừng lại ở chủ trương. Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Thực tiễn tại các cơ sở đào tạo cho thấy, không gian học tập đang được mở rộng ra ngoài giảng đường, trong đó câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa trở thành một mắt xích quan trọng.

Ở góc độ này, hoạt động ngoại khóa đang tái định nghĩa cách một sinh viên trưởng thành trong môi trường đại học. Khi việc học không còn giới hạn trong lớp học, sự dịch chuyển diễn ra ở chính tư duy, cách tiếp cận và kỳ vọng của một thế hệ sinh viên mới.

Một thế hệ sinh viên tự kiến tạo năng lực

Nếu như trước đây, sinh viên thường tiếp cận hoạt động ngoại khóa như một lựa chọn mang tính bổ sung, thì nay, nhiều người đã chủ động coi đó là một phần trong chiến lược phát triển cá nhân.

Trong các mô hình câu lạc bộ hiện nay, sinh viên không chỉ tham gia với vai trò thành viên, mà được đặt vào những lộ trình phát triển cụ thể. Họ phải trải qua các giai đoạn trải nghiệm, sàng lọc, đào tạo và thử thách, qua đó từng bước nhận diện năng lực và định hình hướng đi cho bản thân.

Tại Greenwich Việt Nam, điều này thể hiện rõ qua cách sinh viên tham gia vào các mô hình như Câu lạc bộ MC và Thuyết trình GMC. Theo Nguyễn Huyền Trang - Chủ nhiệm câu lạc bộ, điểm khác biệt không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở cách tiếp cận: “Chúng tôi không giữ chân thành viên bằng sự gắn kết cảm tính, mà bằng một lộ trình phát triển rõ ràng.” Các chương trình trải nghiệm ban đầu đóng vai trò như bước sàng lọc, trước khi thành viên bước vào quá trình đào tạo và có cơ hội tiếp cận môi trường thực tế thông qua kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây không phải là một mô hình cá biệt. Từ các dự án môi trường của Greenity đến những sự kiện nghệ thuật quy mô của Greenwich Dance Crew, có thể thấy một điểm chung: sinh viên không còn chờ đợi một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, mà chủ động tham gia vào quá trình “tự thiết kế” hành trình phát triển của mình.

Sự thay đổi này phản ánh một chuyển dịch sâu hơn trong cách hiểu về giáo dục đại học. Nếu trước đây, tri thức chủ yếu được tiếp nhận trong lớp học và đánh giá qua điểm số, thì nay, giá trị của việc học ngày càng được đo bằng khả năng vận dụng, bằng trải nghiệm thực tế và bằng mức độ thích nghi của mỗi cá nhân trong những môi trường khác nhau.

Trong bối cảnh đó, những sân chơi như Greenwich Club Awards 2025 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh kết quả, mà còn phản ánh cả một quá trình. Mỗi danh hiệu được xướng tên là điểm kết của những nỗ lực tích lũy, của những lần thử nghiệm và điều chỉnh không ngừng. Tinh thần “Make Education Great Again” vì thế không nằm ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa qua cách sinh viên học, làm và trưởng thành.

Từ những gì diễn ra tại Greenwich, có thể thấy một thực tế đang dần rõ nét: khi người học chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, chính những trải nghiệm ngoài lớp học sẽ trở thành nền tảng quan trọng. Không chỉ để tích lũy kỹ năng, những trải nghiệm ấy còn hình thành một thế hệ sinh viên linh hoạt hơn, thực tế hơn và sẵn sàng thích nghi với những yêu cầu ngày càng biến đổi của xã hội hiện đại.