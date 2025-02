Những điểm đến tạo ấn tượng đặc biệt sau Tết Ất Tỵ

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 – 2/2/2025), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024), theo thống kê sơ bộ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Khách nước ngoài cũng tăng trung bình khoảng 30% nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực, cơ cấu lại thị trường khách và nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như địa phương. Cả nước có tới 8 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3 tỉnh thành của năm ngoái.

Sa Pa tiếp tục là “điểm nóng”

Như thường niên, Sa Pa tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách dịp Tết Nguyên đán nhờ những trải nghiệm hấp dẫn và đậm chất xuân. Đây cũng là điểm đến có đóng góp quan trọng đưa Lào Cai đạt doanh thu 1.342 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 126 tỷ đồng, tổng thu từ khách nội địa đạt khoảng 1.215 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa là điểm đến hút khách bậc nhất Lào Cai, với hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc. Đặc biệt, những ngày nghỉ lễ đầu tiên (26-28 Tết), đỉnh Fansipan xuất hiện tuyết rơi phủ trắng, khiến nhiều du khách thích thú chụp ảnh, chơi ném tuyết, nặn người tuyết… Còn riêng 5 ngày Tết, khu du lịch ghi nhận tăng trưởng 10% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng chục nghìn du khách đã đến KDL để được trải nghiệm lễ thượng cờ tự hào và linh thiêng, hòa mình vào Hội xuân mở cổng trời – một trong những lễ hội thường niên đặc sắc nhất của miền Bắc từ ngày 31/1 đến 16/2/2025, hay tham gia vào các trò chơi dân gian, khám phá văn hóa đặc sắc và phiên chợ vùng cao tại Bản Mây với sự tham gia của 100 nghệ nhân Tây Bắc.

Đặc biệt, từ nay đến hết tháng Giêng, mỗi cuối tuần du khách lại được trải nghiệm một lễ hội mới. Cuối tuần 8-9/02 là Lễ hội Gầu Tào của người Mông, trong khi hai ngày 15-16/02 sẽ diễn ra Lễ hội Pút Tồng của người Dao đỏ.

Quảng Ninh nhộn nhịp đầu năm

Ngoài Lào Cai, Quảng Ninh cũng là một trong những điểm đến miền Bắc thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Theo thông tin từ cảng tàu, trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1 – 2/2/2025), đơn vị đã đón 681 chuyến tàu, chở gần 22.000 lượt khách đến Hạ Long, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm đáng chú ý năm nay là chuyến tàu Silver Dawn chở gần 500 du khách Âu, Mỹ đến Hạ Long đến “xông đất” Hạ Long vào đúng mùng 1.

Còn tại trung tâm thành phố, khu du lịch Sun World Ha Long đón hàng chục nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm các hoạt động du xuân hấp dẫn. Tại Cẩm Phả, nhiều du khách lựa chọn Yoko Onsen Quang Hanh để du lịch chữa lành dịp đầu năm, tắm khoáng nóng và thưởng thức ẩm thực xứ Phù Tang.

Đà Nẵng thu gần 1.900 tỷ đồng

Theo số liệu ước tính của Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024, khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ Tết năm 2024.

Một loạt các chương trình Tết hấp dẫn được tổ chức tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế. Du khách đặc biệt thích thú với Lễ hội hoa tulip với gần 400.000 bông thuộc 45 giống quý hiếm đủ sắc màu trên đỉnh Bà Nà, tham gia vào không gian văn hóa Tết Việt đậm chất cổ truyền tại khu vực Trú Vũ Trà quán. Lễ hội hoa Tulip sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2025.

Ngoài ra, đến với Sun World Ba Na Hills, du khách có thể đi lễ cầu an ở chùa Linh Ứng, xin chữ ông đồ, hay viết những lời nguyện ước gửi gắm tại khu du lịch. Tất cả đều đem đến những trải nghiệm và cảm xúc đón Tết vô cùng đặc biệt và đáng nhớ trong dịp đầu năm mới.

Còn tại trung tâm thành phố, “thánh địa giải trí” Da Nang Downtown hấp dẫn du khách với múa lân sư rồng Mai Hoa Thung đẹp mắt, chợ Tết Vui Phết với ẩm thực phong phú và các hoạt động ưu đãi tặng quà bất ngờ, sự kiện “Đêm hội Việt phục và Cosplay vào tối mùng 5 Tết… Theo đại diện của các khu du lịch này, mỗi ngày Tết đều thu hút hàng chục nghìn du khách cả trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Phú Quốc vượt mọi kỷ lục

Dịp Tết Nguyên đán 2025 ghi nhận một cuộc đổ bộ đông đảo nhất từ trước đến nay của khách Tây đang diễn ra ở Phú Quốc. Không chỉ khách Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… chọn thành phố đảo để tận hưởng Tết Nguyên đán mà tại các thị trường như Trung Á hay châu Âu với Kazakhstan, Ba Lan, đảo Ngọc cũng đang là cái tên được săn đón.

Theo UBND TP Phú Quốc, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025, thành phố đón 281.659 lượt khách, tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm sáng của kỳ nghỉ năm nay là lượng khách quốc tế tăng cao. Theo đó, nhiều ngày Phú Quốc đón 38-39 chuyến bay quốc tế, lượng khách quốc tế đạt 74.833 lượt, tăng 44%.

Khu vực phía Nam đảo đang là điểm sáng khi đón hàng vạn lượt khách tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và lưu trú. Theo ông Đinh Gia Long, Tổng Giám đốc Paradise Land Phú Quốc, các khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư và hệ thống mini hotel tại Thị trấn Hoàng Hôn đều đạt công suất trên 90% trong kỳ nghỉ. Còn theo đại diện Sun World Hon Thom, lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo Sun World Hon Thom và các show diễn tăng cao "chưa từng có". Trong đó show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea tăng cao nhất tới 284% so với cùng kỳ 2024 và 373% so với cùng kỳ 2023.

Tây Ninh và hiện tượng “hội xuân”

Những bức ảnh chụp từ trên cao với dày đặc người “cắm trại” tại khu vực chân núi Bà Đen để tham dự Hội xuân núi Bà đang gây ấn tượng mạnh mẽ nhất dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đây cũng là minh chứng cho thấy Tây Ninh là một trong những điểm đến thu hút khách hàng đầu mùa xuân này.

Trong những ngày đầu xuân năm mới, Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày đến hành hương và hoà mình vào không khí Hội Xuân núi Bà kéo dài suốt tháng Giêng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Riêng ngày Mùng 4 Tết - tức ngày Khai mạc Hội xuân, Núi Bà Đen đón 145 nghìn lượt khách hành hương tới Chùa Bà lễ Linh Sơn Thánh Mẫu và chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi. Điểm nhấn mỗi mùa Tết vẫn là Hội xuân Núi Bà với các chương trình nghệ thuật và pháo hoa. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật như các điệu múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm… sẽ được tổ chức xuyên suốt tháng Giêng, và do chính các nghệ nhân Tây Ninh trình diễn, tạo nên không khí vô cùng sôi động trên nóc nhà Nam bộ.

Những ngày đầu năm mới cũng là mùa xuân Di Lặc trên đỉnh núi thiêng Bà Đen. Kéo dài suốt tháng Giêng, đây là ngày hội để nhân dân gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an và nhiều hỷ lạc trước Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới. Đặc biệt, miền đất thánh hành hương hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên “bức tranh trừu tượng” ấn tượng như ngày mồng 4 Tết, khi vào ngày 9 tháng Giêng tới đây sẽ diễn ra Lễ vía Đức Chí Tôn - một trong hai ngày Đại lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong Đạo Cao Đài.