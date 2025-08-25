Những giai điệu kinh điển bế mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025

(Ngày Nay) -Tối 24/8, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025 chính thức khép lại với Gala concert “Beethoven Symphony No. 9”.
Dàn nhạc HBSO với lực lượng hùng hậu cho đêm diễn - Ảnh: Minh Khang.
Theo ban tổ chức, trong lịch sử âm nhạc, có những tác phẩm không chỉ là đỉnh cao sáng tạo của một cá nhân thiên tài, mà còn trở thành “biểu tượng tinh thần” cho cả nhân loại. Với Ludwig van Beethoven, đó chính là Bản giao hưởng số 9 – tác phẩm được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO) chọn trình diễn tại đêm bế mạc Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025 (lần thứ 14).

Bản giao hưởng số 9 của Beethoven là tác phẩm đầu tiên có hợp xướng trong thể loại giao hưởng - Ảnh: Minh Khang.

Trước khi đến với Beethoven Symphony No. 9, khán giả được thưởng thức Egmont Overture op.84 như một khúc nhạc mở cánh cửa vào thế giới của Beethoven. Được viết cho vở kịch cùng tên của Goethe, tác phẩm này là một bản nhạc đấu tranh, nơi bóng tối áp bức và ánh sáng tự do đối đầu kịch liệt. Đó chính là đặc trưng trong sáng tác của Beethoven - luôn biến bi kịch thành ngợi ca, đau thương thành khát vọng sống.

Phần chính của chương trình là bản Giao hưởng số 9, op.125 được xem là bản “tuyên ngôn nhân văn” của Beethoven. Với 4 chương đồ sộ, tác phẩm dẫn khán giả đi từ sự xung đột, căng thẳng, qua niềm hân hoan, đến cuối cùng là khúc hợp xướng bất hủ Ode to Joy - nơi giọng ca con người lần đầu tiên vang lên trong thể loại giao hưởng.

Theo nhận định của giới chuyên môn, bản giao hưởng số 9 của Beethoven đã ôm trọn những giá trị tinh túy thể hiện sự khát khao, niềm hy vọng của con người về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tình thân ái.

HBSO tập trung toàn lực dàn nhạc, dàn hợp xướng và các nghệ sĩ solo cho bản giao hưởng số 9 của Beethoven - Ảnh: Minh Khang.

Để truyền tải trọn vẹn tinh thần Beethoven, HBSO đã quy tụ một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, gồm có: 4 giọng ca quen thuộc là NSƯT Phạm Khánh Ngọc (Soprano), Phan Hồng Dịu (Mezzo Soprano), Phạm Trang (Tenor) và Đào Mác (Baritone). Cùng đồng hành là Hợp xướng HBSO với sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Đức Kerstin Behnke - khách mời đặc biệt của Giai điệu mùa Thu lần này, mang đến những dải âm thanh phong phú, được hòa quyện từ nhiều giọng ca để tạo nên sức vang cộng hưởng đầy cuốn hút. Đặc biệt, nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy đêm diễn, là người gắn kết tất cả, để âm nhạc Beethoven vang lên như lời tạm biệt đẳng cấp dành cho Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - NSND Thanh Thúy tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm bế mạc - Ảnh: Minh Khang.

NSND Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nhận định, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu đã thay đổi rất nhiều qua 14 lần tổ chức và thể hiện sự trưởng thành qua từng kỳ liên hoan. Và đến nay, Giai điệu mùa Thu đã rõ ràng dấu ấn và có chỗ đứng, trở thành thương hiệu nhất định của nghệ thuật hàn lâm đối với nhân dân TPHCM cũng như bạn bè quốc tế.

“Năm nay, Giai điệu mùa Thu trở lại trong không khí những ngày chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế, các hoạt động cũng có những dấu ấn rõ nét hơn về việc tôn vinh những tác phẩm được đầu tư sáng tác và dàn dựng của âm nhạc Việt Nam, những tác phẩm đi cùng năm tháng. Đó là một trong những dấu ấn được đánh giá rất cao tại Giai điệu mùa Thu 2025. Bên cạnh đó là các tác phẩm kinh điển thế giới trên các loại hình vũ kịch, giao hưởng cũng đến với khán giả. Điển hình như đêm bế mạc này thì bản giao hưởng số 9 của Beethoven đã thể hiện tất cả sự đầu tư công phu và tập trung của đội ngũ HBSO. Đây cũng là mà cách Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng HBSO tiếp tục tập trung đầu tư phát triển và củng cố thương hiệu của nhà hát” – NSND Thanh Thúy cho biết.

