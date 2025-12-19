Hồi Ức Sĩ Tử: Mô hình tour đêm thử nghiệm ứng dụng gamification của sinh viên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng chú trọng yếu tố trải nghiệm và đổi mới sáng tạo, nhóm sinh viên Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao đã giới thiệu mô hình thử nghiệm tour đêm gamification mang tên “Hồi Ức Sĩ Tử”, triển khai trong khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây được xem là một trong những nỗ lực tiên phong từ sinh viên trong việc đưa phương pháp trò chơi hoá và nhập vai vào hoạt động du lịch văn hoá.

Mô hình Tour đêm Trải nghiệm kết hợp Gamification do sinh viên xây dựng “Hồi Ức Sĩ Tử” được thiết kế như một hành trình nhập vai, nơi người tham gia hóa thân thành những sĩ tử xưa, trải qua các chặng thử thách kiến thức, tương tác và trải nghiệm không gian di sản theo cách khác biệt hoàn toàn so với hình thức tham quan truyền thống.

Toàn bộ ý tưởng, kịch bản, hoạt động tương tác và phương pháp gamification đều do nhóm sinh viên nghiên cứu, thiết kế và vận hành thực tế. Mục tiêu của mô hình là thử nghiệm khả năng ứng dụng những yếu tố sáng tạo mới vào du lịch đêm, đồng thời đưa lịch sử - văn hoá tới gần hơn với công chúng trẻ.

Việc trò chơi hoá nội dung tham quan không chỉ giúp gia tăng tính hấp dẫn mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho các mô hình du lịch trải nghiệm vốn đang được chú trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia.

Vai trò hỗ trợ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Tour Đêm Văn Miếu

Trong lần triển khai đầu tiên, sự kiện được tổ chức thử nghiệm trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám với sự hỗ trợ của di tích trong việc bố trí không gian tổ chức.

Để đảm bảo hoạt động phù hợp với quy chuẩn và an toàn tại di tích, nhóm sinh viên nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành từ mô hình Tour Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện có. Việc phối hợp này giúp hoạt động thử nghiệm diễn ra thuận lợi, đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động tham quan thường xuyên tại di tích.

Giá trị thử nghiệm và hướng tiếp cận mới trong du lịch trải nghiệm

“Hồi Ức Sĩ Tử” được đánh giá là minh chứng cho khả năng sáng tạo của sinh viên khi kết hợp giữa kiến thức truyền thông, nghiên cứu văn hoá và công nghệ tương tác. Mô hình không chỉ thử nghiệm tính hiệu quả của gamification mà còn đặt ra câu hỏi về tiềm năng nhân rộng loại hình du lịch nhập vai trong tương lai.

Hình thức trò chơi hoá và xây dựng kịch bản tương tác theo bối cảnh cho phép du khách “sống trong lịch sử”, chủ động tham gia thay vì chỉ quan sát và ngắm nhìn cảnh vật. Đây là hướng tiếp cận đang được nhiều quốc gia phát triển thúc đẩy trong du lịch trải nghiệm và “Hồi Ức Sĩ Tử” là bước đầu cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước ứng dụng những mô hình sáng tạo tương tự.

Kỳ vọng mở ra xu hướng mới cho du lịch văn hoá

Từ góc nhìn giáo dục - văn hoá - trải nghiệm, hoạt động thử nghiệm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để gamification, nhập vai, storytelling tương tác trở thành những phương thức quen thuộc hơn trong ngành du lịch Việt Nam.

Nếu được nghiên cứu sâu và phát triển thành mô hình hoàn chỉnh, các hình thức kể chuyện bằng trải nghiệm, tương tác tại di sản có thể giúp thu hút lượng lớn du khách trẻ - nhóm đối tượng ngày càng tìm kiếm sự mới lạ và tham gia chủ động.

“Hồi Ức Sĩ Tử” vì vậy không chỉ là một sự kiện sinh viên, mà còn là bước thử nghiệm cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong du lịch. Mô hình cho thấy khi sinh viên được trao không gian sáng tạo và cơ hội trải nghiệm thực tế, họ hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm văn hoá - du lịch có giá trị, góp phần mở rộng cách nhìn về việc phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm trong tương lai.