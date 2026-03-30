Những thủ tục bắt buộc với các phụ huynh có con vào lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội

Phương Thảo In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Năm nay, Hà Nội sẽ tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng bản đồ GIS và trí tuệ nhân tạo AI để phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 công lập. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý một số thủ tục bắt buộc.
Năm học 2026-2027, Hà Nội thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh. (Ảnh minh hoạ)
Năm học 2026-2027, Hà Nội thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI để xác định địa bàn cư trú chính xác, đảm bảo đủ chỗ học.

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, trong 2 đối tượng ưu tiên tuyển sinh đầu cấp, học sinh có quãng đường đến trường gần nhất được đưa vào diện ưu tiên 1.

Diện ưu tiên 2 dành cho học sinh ở khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, toàn bộ học sinh trong độ tuổi tuyển sinh sẽ phải được rà soát và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. Trong đó, thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh và phụ huynh phải được xác thực qua ứng dụng VNeID.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh cần truy cập vào địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ để kiểm tra, đối chiếu và kịp thời điều chỉnh các thông tin, dữ liệu liên quan (nếu có sai sót), bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

Sau khi truy cập, phụ huynh kích nút Xác nhận thông tin, đăng nhập bằng cách điền số định danh cá nhân, mã học sinh và mật khẩu đã được trường cung cấp.

Hệ thống sẽ hiển thị Phiếu kiểm tra thông tin, phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Trong trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh chính xác, phụ huynh tải lên hình ảnh giấy khai sinh và thông tin cư trú trên VneID tại mục Thông tin minh chứng, sau đó ấn Xác nhận thông tin.

Phụ huynh lấy hình ảnh thông tin cư trú trên VneID bằng cách chụp lại thông tin cư trú và thông tin học sinh tại mục Thành viên khác trong hộ gia đình để làm minh chứng xác nhận.

Trường hợp có thông tin cần điều chỉnh, phụ huynh tải lên hình ảnh giấy khai sinh và thông tin cư trú trên VneID tại mục Thông tin minh chứng. Sau đó, phụ huynh kích nút Đề xuất chỉnh sửa để chọn thông tin chưa chính xác và nhập nội dung chi tiết đề xuất. Cuối cùng, kích nút Gửi đề xuất.

Sau khi nhà trường cập nhật xong thông tin căn cứ theo đề xuất chỉnh sửa, phụ huynh thực hiện đăng nhập cổng tuyển sinh và xác nhận lại hồ sơ cho học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý những trường hợp cha mẹ học sinh không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin học sinh trong thời gian quy định, hệ thống sẽ căn cứ thông tin hiện có để phục vụ công tác tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan tới nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết (trừ trường hợp đặc biệt). Thời gian hoàn thành rà soát, hỗ trợ các nội dung trên phải hoàn thành trước ngày 31/3.

Về thời gian tuyển sinh, với hình thức tuyển trực tuyến vào lớp 1 diễn ra từ ngày 1-3/7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7-9/7. Việc tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp diễn ra từ ngày 12-18/7.

Phương Thảo
thủ tục học sinh lớp 1 lớp 6 tuyển sinh tuyển sinh đầu cấp Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

