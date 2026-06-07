Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

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(Ngày Nay) - Sáng 7/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội có gần 600 đại biểu chính thức về dự.
Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Dự và điều hành ngày làm việc thứ nhất có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Tham dự Đại hội có 598 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Trong đó, Đại biểu cao tuổi nhất là đại biểu Huỳnh Văn Thòn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời, 68 tuổi.

Đại biểu ít tuổi nhất: 23 tuổi là đại biểu Hù Thu Hằng - Hội viên nông dân chi Hội bản Sì Thâu Chải, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

Diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển” là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Trong ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm nhấn nổi bật. Trong đó, 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, điển hình như thành lập tổ hợp tác vượt 4,5%, thành lập hợp tác xã vượt 2,8%, số hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt 2,8%, số hộ tham gia sàn thương mại điện tử vượt 21,5%, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân vượt 17,3%.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội các cấp được triển khai đồng bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4 đề án do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tham mưu, tạo động lực thúc đẩy đổi mới toàn diện hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Đó là Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2025 - 2030; Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Nội dung, phương thức hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, chuyển từ vận động sang dẫn dắt, hỗ trợ; tổ chức các phong trào nông dân hiệu quả, thiết thực, kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng chất lượng; vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định.

Chất lượng hội viên từng bước được nâng lên, nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, kỹ năng kinh doanh được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cai thiện, nâng cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định mục tiêu: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

PV
Hội Nông dân Việt Nam nông dân

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