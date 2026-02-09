Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam có kỷ lục mới

(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu 8/2 tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, vận động viên (VĐV) Sander Eitrem, người Na Uy, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV), nội dung trượt băng tốc độ 5.000m nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. VĐV 23 tuổi cũng đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.
Sander Eitrem đã hoàn thành phần thi tại Nhà thi đấu trượt băng tốc độ Milano với thành tích 6 phút 03 giây 95. Kết quả này chính thức phá vỡ kỷ lục Olympic cũ (6 phút 08 giây 84) do VĐV người Thụy Điển Nils van der Poel thiết lập tại Bắc Kinh 4 năm trước.
Chia sẻ sau chiến thắng, nhà vô địch Olympic bày tỏ hạnh phúc khi vượt qua được áp lực rất lớn sau khi vừa lập kỷ lục thế giới tại Đức cách đây 2 tuần trước, với thành tích 5 phút 58 giây 52. Anh chia sẻ rằng “chìa khóa” là giữ tâm lý thư giãn, coi đây như một cuộc đua bình thường, không làm phức tạp hóa mọi chuyện và chỉ cần giữ sự đơn giản nhất.
Cùng thi đấu ở lượt thứ 9 với Eitrem, VĐV Metodej Jilek của CH Séc về đích chậm hơn 2 giây 53 và giành Huy chương Bạc. Hai VĐV nước chủ nhà Italy là Riccardo Lorello và Davide Ghiotto lần lượt xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư.
(Ngày Nay) - Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.
(Ngày Nay) - Tối 8/2, trước thềm Xuân Bính Ngọ, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng".
(Ngày Nay) - Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó. Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Trung Quốc đã giải quyết được bí ẩn kéo dài hàng nghìn năm về sự sụp đổ của văn hóa Shijiahe (Thạch Gia Hà) tại Trung Quốc. Thủ phạm không phải là chiến tranh, mà là những trận đại hồng thủy.
(Ngày Nay) - Vào lúc 6:00 ngày 9/2, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế. Trong đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.
(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu 8/2 tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, vận động viên (VĐV) Sander Eitrem, người Na Uy, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV), nội dung trượt băng tốc độ 5.000m nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. VĐV 23 tuổi cũng đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.
(Ngày Nay) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sự thành công của cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là "phép thử" khẳng định hiệu lực vận hành của bộ máy chính quyền sau tinh gọn.