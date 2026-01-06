Ông Faustin-Archange Touadera tái đắc cử Tổng thống Cộng hòa Trung Phi

(Ngày Nay) - Tối 5/1 theo giờ địa phương, ủy ban bầu cử Cộng hòa Trung Phi công bố kết quả sơ bộ cho thấy ông Faustin-Archange Touadera đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 với số phiếu đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 28/12/2025.

Kết quả cho thấy ông Touadera đã nhận được 76,15% số phiếu, trong khi cựu Thủ tướng Anicet-Georges Dologuele nhận được 14,66% và cựu Thủ tướng Henri-Marie Dondra chỉ nhận được 3,19%. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 52,42%. Ông Touadera, 68 tuổi, đã tái tranh cử sau khi năm 2023 nước này tiến hành trưng cầu ý dân về hiến pháp và bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh gần đây chính phủ đã đạt được các thỏa thuận hòa bình gần đây với các nhóm vũ trang trong nước.

Cộng hòa Trung Phi đã tiến hành đồng thời các cuộc bầu cử Tổng thống, lập pháp, khu vực và thành phố. Đây là cuộc bầu cử thành phố đầu tiên tại Cộng hòa Trung Phi kể từ năm 1988, được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình hòa bình và ổn định chính trị.

Cuộc bầu cử bốn cấp này nhằm hoàn tất Thỏa thuận Chính trị vì Hòa bình và Hòa giải ký năm 2019. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đánh giá đây là “cột mốc lịch sử” trong nỗ lực củng cố hòa bình, phân quyền quản trị và mở rộng sự hiện diện của nhà nước ra ngoài thủ đô Bangui. Chính quyền Cộng hòa Trung Phi, với sự hỗ trợ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA), đã hoàn tất việc phân phối vật tư bầu cử đến gần 4.000 trung tâm và 6.700 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, bảo đảm an ninh, đặc biệt tại các khu vực xa xôi.