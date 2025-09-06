Ông Putin: Lợi ích an ninh của Nga và Ukraine không thể tách rời

(Ngày Nay) - Đề cập khả năng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện hai bên “gần như không thể” đi tới thỏa thuận về các vấn đề then chốt.

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh an ninh của Ukraine không thể được đảm bảo, nếu bỏ qua lợi ích an ninh của Nga.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, ông Putin nêu rõ: "Mặc dù mỗi quốc gia có quyền lựa chọn cách đảm bảo an ninh của riêng mình, nhưng những vấn đề như vậy không thể được giải quyết mà không xem xét đến an ninh của nước Nga."

Ngoài ra, ông Putin cũng cảnh báo bất kỳ lực lượng bên ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga.

“Ngay cả khi có ý chí chính trị - điều mà tôi hoài nghi - thì cũng vẫn còn vô số rào cản về pháp lý và kỹ thuật," ông nói.

Trong khi đó, trong một phát biểu cùng ngày tại Uzhhorod (miền Tây Ukraine), Tổng thống Zelensky lại khẳng định hàng nghìn binh sỹ nước ngoài có thể được triển khai tới nước này theo các gói bảo đảm an ninh hậu chiến do các đồng minh đề xuất.

“Chắc chắn sẽ là hàng nghìn người," ông nói.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có 26 quốc gia cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine với phương án triển khai cả lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Tuy nhiên, một số nước có thể chỉ đóng góp từ bên ngoài Ukraine, thông qua việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị.

Ngoài vấn đề an ninh, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, coi đây là “chìa khóa” để củng cố an ninh và tái thiết đất nước sau xung đột.

Theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico để hối thúc Bratislava chấm dứt nhập khẩu dầu Nga qua đường ống Druzhba, nguồn cung đã nhiều lần gián đoạn do các đợt tấn công bằng các thiết bị bay không người lái (UAV).

Slovakia hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu này và mới đây, ông Fico tuyên bố muốn bình thường hóa quan hệ với Moskva khi gặp Tổng thống Putin ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, hãng NBC News ngày 5/9 đưa tin Mỹ có thể đảm nhận vai trò đi đầu trong việc giám sát vùng đệm phi quân sự giữa Nga và Ukraine, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Vùng đệm này có thể có sự tham gia của một số quốc gia ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Saudi Arabia hoặc Bangladesh.

Tuy nhiên, cũng theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng hoài nghi về khả năng làm trung gian hòa giải trong tương lai gần, cũng như về triển vọng cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Putin và Zelensky.

Dù vừa gặp Tổng thống Putin tại Alaska hồi tháng trước nhưng đến nay, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tín hiệu nhượng bộ nào từ Moskva liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin của NBC News.