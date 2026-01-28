Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin về các vấn đề nhạy cảm nhất

(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 27/1, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Ngoại trưởng nước này, ông Andrii Sybiha cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Các vấn đề khác được thảo luận sâu rộng trong đàm phán còn có thể bao gồm các tham số của lệnh ngừng bắn và quy trình giám sát hoặc xác minh việc tuân thủ ngừng bắn.

Theo báo The Kyiv Post, trong cuộc phỏng vấn với European Pravda, Ngoại trưởng Sybiha tiết lộ quyền kiểm soát Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và các vấn đề về lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Ông Sybiha nhận định: “Chính để giải quyết những vấn đề này mà Tổng thống sẵn sàng gặp ông Putin”, đồng thời cảnh báo rằng Liên bang Nga “vẫn tiếp tục là trở ngại” trong việc đạt được một thỏa thuận.

Vào ngày 23 và 24/1, Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ đã có những cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Washington dẫn dắt.

Báo The Kyiv Independent cho biết thêm cuộc đàm phán ba bên đầu tiên này được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và theo Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn, diễn ra theo nhiều định dạng, với các bên luân phiên tham gia các phiên họp chung, các cuộc thảo luận song phương riêng rẽ và thảo luận nhóm nhỏ theo từng chủ đề cụ thể.

Theo các nguồn tin trao đổi với nhiều cơ quan truyền thông, vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 tới.

Phái đoàn Kiev do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov - một nhà đàm phán kỳ cựu trong các cuộc thương lượng với Moskva - dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đồng thời là cựu lãnh đạo tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov và nhà đàm phán David Arakhamia, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Hnatov, cùng những người khác.

Phái đoàn Liên bang Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự (GRU), dẫn đầu. Trước đây, đoàn này do ông Vladimir Medinsky, trợ lý thân cận của Tổng thống Putin, đứng đầu và được cho là đã đe dọa Ukraine bằng việc giao tranh vô thời hạn trong các cuộc đàm phán trực tiếp năm 2025.

Đặc phái viên hàng đầu của Điện Kremlin Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự.

Báo The Kyiv Post cho biết Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng”, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “vẫn còn rất nhiều việc phía trước”.

“Tôi sẽ không nói là có bất kỳ sự thân thiện nào ở đó, điều này hầu như không thể ở giai đoạn hiện nay”, ông Peskov nói thêm về các cuộc thảo luận.

Trong phát biểu hôm 27/1, Ngoại trưởng Sybiha cho biết ông không thấy cần thiết phải có một cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Ông Sybiha nói: “Chúng ta không nên tạo ra các kênh song song. Đã có các nhóm đàm phán bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao. Việc tạo thêm các kênh khác vào lúc này là không đúng lúc, không cần thiết”.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi trong tháng này so với những lần trước, ông Sybiha nói: “Các cuộc đàm phán rất phức tạp. Nhưng chúng ta có thể ghi nhận một sự thay đổi về chất trong thành phần của phái đoàn Liên bang Nga. Đó là những con người khác, và không còn các bài giảng giả lịch sử nữa. Các cuộc đàm phán rất tập trung”.