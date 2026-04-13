Patin và những khoảng trống - Kỳ 2: Tái thiết lập khuôn khổ an toàn

(Ngày Nay) - Dù đã có hệ thống quy định và mức xử phạt cụ thể, nhưng thực tế tại Việt Nam cho thấy chế tài hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. Trước sự mạo hiểm của một bộ phận người chơi, việc nhìn lại kinh nghiệm quản lý quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết để lấp đầy những khoảng trống về pháp lý lẫn an toàn.

Bài toán quản lý từ những đô thị lớn

Trong khi tại Việt Nam, các quy định xử phạt đối với người sử dụng patin, ván trượt trên đường chưa được áp dụng hiệu quả, thì nhiều quốc gia trên thế giới đã cho thấy những nỗ lực rõ rệt trong việc quản lý và xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Tại các đô thị lớn như Paris, Berlin, Copenhagen…, phong trào Skate Parade - một sự kiện cộng đồng mang tính lễ hội dành cho những người đam mê bộ môn trượt ván diễn ra phổ biến. Tương tự như Skate Invasion, đây là hoạt động tụ tập trượt patin/skate quy mô lớn với hàng nghìn người tham gia ngay dưới lòng đường. Tuy nhiên, khác với các hoạt động tự phát, Skate Parade được tổ chức bài bản với lộ trình rõ ràng, đặc biệt là có sự hỗ trợ trực tiếp từ các lực lượng an ninh.

Điển hình là Friday Night Skate - sự kiện trượt ván đường phố được tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu, nơi người tham gia di chuyển ngay dưới lòng đường qua các tuyến phố với sự dẫn đường của cảnh sát, biến một hoạt động tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thành một sự kiện thể thao cộng đồng an toàn và có kiểm soát.

Ngay cả với những ngày hội lớn như Go Skateboarding Day, các thành phố cũng đặt ra quy trình quản lý chặt chẽ. Để ủng hộ tinh thần thể thao mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền Paris hay Berlin thường có cơ chế hỗ trợ điều phối riêng. Việc diễu hành hay biểu diễn tại các không gian công cộng như quảng trường, công viên đều phải được cấp phép và tổ chức đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật. Song, vẫn còn tồn tại những hoạt động tự phát, thiếu sự quản lý và điều phối, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và va chạm giao thông.

Tại New York, luật pháp xác định người trượt patin có quyền và nghĩa vụ tương đương với người đi xe đạp. Họ được phép trượt trên đường công cộng nhưng bắt buộc phải tuân thủ luật giao thông như đội mũ bảo hiểm và sử dụng giày trượt có phanh. Mọi hành vi trượt patin gây nguy hiểm cho người khác đều bị xử phạt nghiêm khắc từ 50-100 USD. Dù không bị cấm hoàn toàn, đây vẫn là hoạt động được quản lý chặt chẽ như một hành vi tham gia giao thông chính thức, đi kèm với những trách nhiệm pháp lý rõ ràng.

“Kiềng ba chân” cho trật tự đường phố

Trước bài toán đặt, cần một mô hình giải pháp đồng bộ và toàn diện từ pháp lý, hạ tầng đến tuyên truyền, giáo dục.

Về pháp lý, thực tế đòi hỏi các cơ quan chức năng cần định danh rõ ràng người trượt patin là một chủ thể tham gia giao thông với đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm pháp lý. Đặc biệt cần nâng mức xử phạt hành chính, bổ sung các hình thức như tạm giữ phương tiện hay quy định rõ trách nhiệm bồi thường dân sự khi xảy ra va chạm. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đã cho thấy, khi người trượt phải đối mặt với rủi ro bị kiện dân sự hoặc chịu trách nhiệm cá nhân như một vụ tai nạn giao thông thông thường, tính răn đe sẽ được đẩy lên mức cao nhất, buộc mỗi cá nhân phải tự cân nhắc trước khi đưa giày trượt xuống lòng đường.

Song hành với chế tài xử phạt nghiêm khắc là việc nâng cấp không gian đô thị để đáp ứng nhu cầu vận động của người dân. Thay vì để người chơi lấn chiếm lòng đường, các thành phố cần chủ động quy hoạch những khu vực chuyên dụng như hệ thống skatepark (sân trượt chuyên biệt) tại các công viên lớn, hoặc thiết lập các khung giờ cố định cho phép hoạt động trên các tuyến phố đi bộ. Điển hình như mô hình tại một số nước châu Âu, việc tách biệt dòng người trượt patin ra khỏi dòng xe cơ giới thông qua hệ thống hạ tầng hiện đại chính là cách khoanh vùng quản lý thông minh, vừa tạo không gian cho đam mê vận động, vừa đảm bảo dòng chảy giao thông không bị gián đoạn.

Giáo dục và tuyên truyền chính là giải pháp gốc rễ giúp thay đổi hành vi từ trong nhận thức Các chiến dịch truyền thông không nên dừng lại ở những khẩu hiệu khô khan mà cần tập trung vào việc định hình tư duy: Trượt patin đúng nơi, đúng cách là biểu hiện của một lối sống đô thị văn minh và có trách nhiệm. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của các câu lạc bộ và những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng trượt ván để lan tỏa thông điệp an toàn. Khi người chơi hiểu rằng việc tuân thủ quy định không phải là sự gò bó mà là để tự bảo vệ chính mình và cộng đồng, khi đó các giải pháp pháp lý và hạ tầng mới thực sự phát huy tối đa tác dụng.