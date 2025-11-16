PGS.TS. Đỗ Văn Trụ tái đắc cử Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Với khẩu hiệu Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, Đại hội lần này có sự tham dự của 195 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 11.700 hội viên trên cả nước.

Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo do ban chấp hành đã trình bày trên cơ sở đề án nhân sự, bầu Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 thành viên, Ban kiểm tra Hội gồm 5 thành viên. Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 thành viên. PGS.TS Đỗ Văn Trụ tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: TS Nguyễn Thế Hùng - Tổng Thư ký Hội, ThS. Tô Văn Động, ThS. Trịnh Thanh Giảng.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của công dân và tổ chức Việt Nam, đã và đang hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa hoặc có tâm huyết với di sản văn hóa, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Đại hội càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đầu tiên về bảo tồn di sản văn hóa (23/11/1945 - 23/11/2025) và kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2025).

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ cam kết: Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ toàn tâm, toàn ý phấn đấu hoàn thành trọng trách mà đại hội đã giao phó, phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030) của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Đại hội đề ra phương hướng chung của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030), đó là phát huy ưu điểm của các nhiệm kỳ trước, khắc phục thiếu sót và hạn chế; tiếp tục củng cố Hội về mọi mặt; phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Theo đó, để thực hiện phương hướng trên, hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính gồm: Tiếp tục củng cố và phát triển Hội cả về số lượng và chất lượng, củng cố bộ máy Lãnh đạo Hội, chuẩn bị lực lượng kế cận cho nhiệm kỳ sau; Tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để góp phần lan tỏa giá trị, sức hấp dẫn của kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với di sản văn hóa Việt Nam của công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường phản biện xã hội thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các vấn đề liên quan đến di sản văn hóa được xã hội quan tâm. Tham góp nhiều hơn nữa với các bộ, ban, ngành để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về di sản văn hóa; Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa; từng bước triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tiếp tục phát triển thêm các hội thành viên cấp tỉnh, thành phố; Mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức liên quan, các nhà khoa học, cơ quan truyền thông trong mọi hoạt động…

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2020-2025), TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: hai năm đầu chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, gần đây việc sáp nhập các tỉnh, thành phố và mô hình chính quyền hai cấp, cộng thêm tình hình lũ lụt, thiên tai cũng có ảnh hưởng nhất định tới một số hội cấp tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, Hội đã luôn nỗ lực, linh hoạt, có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phù hợp tình hình thực tế tại các địa phương.

Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề thời sự của di sản văn hóa đang được xã hội quan tâm; tham gia góp ý, xây dựng cơ chế chính sách về di sản, trong đó nổi bật là góp ý xây dựng Luật Di sản văn hóa; đánh giá, nhận diện giá trị di sản; truyền thông, giáo dục di sản; bảo vệ di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững...; tích cực tham gia nhiều sự kiện về di sản văn hóa của đất nước. Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa, trong đó có việc ký biên bản hợp tác với Tiktok về truyền thông di sản; tổ chức tọa đàm về di sản trong thế giới số; triển lãm tranh di sản, bảo vật được số hóa...