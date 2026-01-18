Pháp có khả năng rút khỏi NATO

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Báo Berliner Zeitung của Đức cho rằng sáng kiến của bà Clémence Goethe, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành hiện thực, trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ trong liên minh quân sự này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tờ báo Đức nhận định: “Điều từng bị xem là giấc mơ viển vông về chính trị nay bất ngờ trở thành một khả năng thực tế. Cuộc thảo luận xoay quanh đề xuất của bà Goethe trở nên đáng chú ý hơn khi Mỹ chủ động quay trở lại theo đuổi một chính sách mang tính bá quyền một cách công khai”.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung, bà Goethe cho rằng việc tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong một liên minh do một cường quốc dẫn dắt mà “không thừa nhận luật pháp quốc tế” là điều không có lợi cho Pháp. Theo bà, điều này không chỉ làm suy yếu sự ổn định của đất nước mà còn đặt Pháp trước nguy cơ bị cuốn vào những xung đột đi ngược lại lợi ích quốc gia.

Báo Berliner Zeitung cũng cho biết Tổng thống Emmanuel Macron từng bày tỏ hoài nghi về định hướng phát triển của NATO, đồng thời triển khai binh sĩ Pháp tới Greenland, trong đó nhằm đối phó với những mối đe dọa xuất phát từ Washington.

Theo tờ Le Journal du Dimanche, đảng Nước Pháp Bất Khuất (La France Insoumise) – nơi bà Goethe là thành viên – thường xuyên chỉ trích các hoạt động của NATO, kêu gọi giải thể liên minh này và nhiều lần thúc giục Pháp rút khỏi các hoạt động của NATO trong những năm gần đây. Ngoài ra, vào tháng 12/2021, nghị sĩ Bastien Lachaud thuộc đảng này từng trình lên Quốc hội một nghị quyết đề nghị chính phủ khởi động tiến trình rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự chung của NATO, song đề xuất này đã không được thông qua.

Ngày 14/1, Tổng thống Macron cảnh báo Mỹ không được xâm phạm chủ quyền của Greenland. Ông cho rằng bất kỳ hành động nào theo hướng này đêyf sẽ dẫn tới những hệ quả chưa từng có.

PV
Pháp NATO

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Băng trôi ở Nam Cực.
Bản đồ mới hé lộ địa hình ẩn sâu dưới lớp băng Nam Cực
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đã công bố bản đồ chi tiết nhất từ trước đến nay về địa hình nằm bên dưới lớp băng khổng lồ bao phủ Nam Cực, lần đầu tiên phơi bày một “thế giới bị chôn giấu” gồm núi non, hẻm vực, thung lũng và đồng bằng, đồng thời xác định hàng chục nghìn cấu trúc địa hình nhỏ mà trước đây chưa từng được ghi nhận.
Hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên online của NXBGDVN. Ảnh: PV.
Nỗ lực hợp tác tạo "trục lõi" cho hệ sinh thái giáo dục số
(Ngày Nay) - Số hóa sách giáo khoa không đơn thuần là chuyển từ bản in sang bản điện tử. Nhận thức rõ điều này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đang tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu Big Data đối với hệ thống sách giáo khoa (SGK), sách bài tập (SBT) và sách tham khảo (STK), nhằm thay đổi căn bản cách quản lý, biên soạn và phát hành học liệu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Pháp có khả năng rút khỏi NATO
(Ngày Nay) - Báo Berliner Zeitung của Đức cho rằng sáng kiến của bà Clémence Goethe, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành hiện thực, trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ trong liên minh quân sự này.
Mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Việt Nam - Phillipines phản ánh cam kết chung đối với hòa bình khu vực
Mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Việt Nam - Phillipines phản ánh cam kết chung đối với hòa bình khu vực
(Ngày Nay) - Mối quan hệ song phương Việt Nam - Philippines đã được thúc đẩy đáng kể thông qua hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế và lấy người dân làm trung tâm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới đây.
Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo
Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo
(Ngày Nay) - Ngày 16/1, CA TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài. Lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; trong đó, nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng.