Pháp có khả năng rút khỏi NATO

(Ngày Nay) - Báo Berliner Zeitung của Đức cho rằng sáng kiến của bà Clémence Goethe, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành hiện thực, trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ trong liên minh quân sự này.

Tờ báo Đức nhận định: “Điều từng bị xem là giấc mơ viển vông về chính trị nay bất ngờ trở thành một khả năng thực tế. Cuộc thảo luận xoay quanh đề xuất của bà Goethe trở nên đáng chú ý hơn khi Mỹ chủ động quay trở lại theo đuổi một chính sách mang tính bá quyền một cách công khai”.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung, bà Goethe cho rằng việc tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong một liên minh do một cường quốc dẫn dắt mà “không thừa nhận luật pháp quốc tế” là điều không có lợi cho Pháp. Theo bà, điều này không chỉ làm suy yếu sự ổn định của đất nước mà còn đặt Pháp trước nguy cơ bị cuốn vào những xung đột đi ngược lại lợi ích quốc gia.

Báo Berliner Zeitung cũng cho biết Tổng thống Emmanuel Macron từng bày tỏ hoài nghi về định hướng phát triển của NATO, đồng thời triển khai binh sĩ Pháp tới Greenland, trong đó nhằm đối phó với những mối đe dọa xuất phát từ Washington.

Theo tờ Le Journal du Dimanche, đảng Nước Pháp Bất Khuất (La France Insoumise) – nơi bà Goethe là thành viên – thường xuyên chỉ trích các hoạt động của NATO, kêu gọi giải thể liên minh này và nhiều lần thúc giục Pháp rút khỏi các hoạt động của NATO trong những năm gần đây. Ngoài ra, vào tháng 12/2021, nghị sĩ Bastien Lachaud thuộc đảng này từng trình lên Quốc hội một nghị quyết đề nghị chính phủ khởi động tiến trình rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự chung của NATO, song đề xuất này đã không được thông qua.

Ngày 14/1, Tổng thống Macron cảnh báo Mỹ không được xâm phạm chủ quyền của Greenland. Ông cho rằng bất kỳ hành động nào theo hướng này đêyf sẽ dẫn tới những hệ quả chưa từng có.