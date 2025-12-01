Phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây lại nhà bị sập đổ do thiên tai

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai ở miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Công điện nêu cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão," sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/11 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỷ đồng.

Huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng

Căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị tại thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025, của Ban Bí thư tại văn bản số 213-KL/TW ngày 21/11/2025, Nghị quyết 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2025 tại Đắk Lắk về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung; để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1/12/2025 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và của người dân, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy" để tập trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

Báo cáo kế hoạch thực hiện cụ thể và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có) để xây dựng, sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại do đợt mưa lũ từ ngày 16-22/11/2025, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính trước ngày 3/12/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận bão, mưa lũ vừa qua, trừ các hộ gia đình đã được hỗ trợ xây dựng lại nhà, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 3/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo về thiệt hại và đề xuất kiến nghị; đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, chống lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phòng chống thiên tai.

Bố trí đất đai khu tái định cư

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất đai khu tái định cư, nếu như phải bố trí đất để di dời các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 5/12/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 5/12/2025.