Phát hiện đột phá về "chìa khóa" làm chậm quá trình lão hóa

(Ngày Nay) - Ngày 29/10, Đại học Ben-Gurion ở Negev (Israel) công bố phát hiện đột phá về một nhóm tế bào miễn dịch đặc biệt, được cho là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Thông tin này được Đại học Ben-Gurion ở Negev công bố vào ngày 29/10.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín Nature Aging, các tế bào T hỗ trợ (T helper cells) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ thống miễn dịch khi con người già đi. Những tế bào này dường như giúp dọn dẹp các tế bào lão hóa (senescence cell) tích tụ trong cơ thể theo thời gian, vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm và tổn thương mô.

Khi các nhà khoa học giảm số lượng tế bào T hỗ trợ ở chuột, những con vật này đã già đi nhanh hơn và có tuổi thọ ngắn hơn.

Trước đó, một nghiên cứu của Nhật Bản về những người siêu thọ (supercentenarians) - sống trên 100 tuổi - cũng cho thấy hệ thống miễn dịch của họ chứa rất nhiều tế bào T hỗ trợ.

Dựa trên phát hiện mới nhất và nghiên cứu nói trên của Nhật Bản, giờ đây, nhóm nghiên cứu Israel tin rằng những tế bào T hỗ trợ có thể là một trong những “chìa khóa” để duy trì hệ thống miễn dịch phù hợp với giai đoạn sống của một người, chứ không phải là một hệ thống miễn dịch trẻ hơn hay hoạt động quá mức. Nhóm nghiên cứu giải thích thêm rằng việc theo dõi những thay đổi của các tế bào T hỗ trợ ngay từ khi còn trẻ có thể tiết lộ tốc độ lão hóa của một người và cho phép thực hiện các bước sớm để duy trì sức khỏe của họ khi về già.

Hiện tượng tuổi sinh học và tuổi theo thời gian có thể chênh lệch nhau hàng thập kỷ.

Các nhà khoa học nhận định phát hiện đột phá trên có thể mở ra hướng đi mới trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác, giúp nâng cao tuổi thọ.