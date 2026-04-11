Phương pháp phẫu thuật mới hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

(Ngày Nay) - Một phương pháp phẫu thuật mới đã được chứng minh giúp cải thiện các triệu chứng về hành vi và tâm lý liên quan đến bệnh Alzheimer từ mức nhẹ đến trung bình.

Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Changi (CGH) bắt đầu thử nghiệm phương pháp phẫu thuật nối thông bạch mạch-tĩnh mạch cổ cho bệnh Alzheimer (CLyVeB-AD-1). Phương pháp này sử dụng mô thức phẫu thuật nối thông bạch huyết, thường được thực hiện để kết nối các mạch bạch huyết bị tắc nghẽn, với các tĩnh mạch gần đó, qua đó cho phép dịch bạch huyết thoát ra hiệu quả hơn. Việc kết nối các hạch bạch huyết ở cổ bệnh nhân với các tĩnh mạch lân cận đã giúp loại bỏ amyloid và tau - các mảng cặn protein tích tụ được cho là gây cản trở giao tiếp giữa các tế bào não - thông qua hệ thống bạch huyết màng não và hệ thống bạch huyết não bộ, vốn là mạng lưới dẫn lưu chất thải của não.

Các xét nghiệm cho thấy 6 tháng sau khi được áp dụng thủ thuật vi phẫu thuật bạch huyết này, các dấu ấn sinh học protein độc hại - có liên quan đến bệnh Alzheimer - trong dịch não tủy của bệnh nhân đã giảm. Các kết quả trong Bài kiểm tra trạng thái tâm thần tối thiểu và Bài kiểm tra nhận thức Montreal - 2 bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá suy giảm nhận thức - của bệnh nhân cũng đã được cải thiện đáng kể. Một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm và lo âu kinh niên dường như bớt lo lắng hơn sau phẫu thuật, trong khi một bệnh nhân khác gặp khó khăn về ngôn ngữ trở nên hòa đồng hơn và giao tiếp tốt hơn.

Giáo sư trợ lý lâm sàng Vincent Tay, chuyên gia tư vấn tại Khoa phẫu thuật của CGH, cho biết phương pháp này có thể hỗ trợ hiệu quả những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer có ít lựa chọn điều trị y tế. Biện pháp mới không chỉ làm chậm lại tiến triển của bệnh mà còn có khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình bệnh nhân. Các nghiên cứu sâu hơn đang tiếp tục được tiến hành.

Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh ảnh hưởng dần đến chức năng nhận thức. Hiện có khoảng 100.000 người ở Singapore đang sống chung với chứng mất trí nhớ, trong đó 70% trong số này mắc bệnh Alzheimer.