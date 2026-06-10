Bệnh viện Việt Nam đầu tiên sở hữu 2 “siêu robot” thế hệ mới phẫu thuật hàng trăm loại bệnh

(Ngày Nay) - Sau một năm thành công với kỷ lục hàng ngàn ca phẫu thuật, can thiệp đa chuyên khoa bằng nhiều robot thế hệ mới và “siêu máy” tối tân, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp tục đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai, trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc hai “siêu robot” phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, trong một năm bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân hiện đại. Tính riêng phẫu thuật với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công gần 400 ca mổ ở các chuyên khoa tiết niệu, tiêu hóa, ngoại lồng ngực và sản phụ khoa.

Trong đó, khoảng 45% là phẫu thuật điều trị các bệnh ung thư như ung thư phổi, gan, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, thận, tuyến tiền liệt, tuyến ức, cổ tử cung, tử cung…; 40% ca bệnh lý lành tính phức tạp, phẫu thuật can thiệp bệnh điều trị sửa dị tật bẩm sinh như điều trị hẹp khúc nối niệu quản, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, cắm lại niệu quản vào bàng quang; và 15% ca phẫu thuật kỹ thuật cao như tái tạo và bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh như phẫu thuật điều trị sa tạng chậu, tạo hình bàng quang từ ruột non…

PGS Trần Quang Bính nhấn mạnh, tỷ lệ thành công của gần 400 ca đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), kiểm soát biến chứng sau mổ gần như tuyệt đối, rút ngắn thời gian nằm viện trung bình chỉ còn 3-5 ngày (ngắn hơn 0,4 ngày so với mổ nội soi, và ngắn hơn gần 2 ngày so với mổ hở), giúp tiết kiệm chi phí hậu phẫu, giảm tải gánh nặng tài chính, người bệnh không cần ra nước ngoài chữa bệnh như trước đây.

Chi phí cho một ca đại phẫu robot tại Bệnh viện Tâm Anh chỉ dao động từ 5.000 - 8.000 USD, thấp hơn Singapore (60.000 USD), Malaysia (20.000 USD), Thái Lan (15.000 USD)... Ngoài ra, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại Tâm Anh được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí, giúp “bình dân hóa” công nghệ cao, mở ra cơ hội tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới ngay tại Việt Nam.

Theo PGS Bính, hiện nay lượng kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam để đăng ký phẫu thuật robot các loại tại Tâm Anh đã lên đến gần 20% tổng số ca phẫu thuật. Đồng thời, chuyên gia của Tâm Anh cũng được mời đến các nước trong khu vực để đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật bằng robot và tiếp nhận các bác sĩ quốc tế đến học.

“Mục tiêu của chúng tôi không dừng ở việc đầu tư thêm robot, mà là xây dựng, phát triển một trung tâm robot phẫu thuật có năng lực điều trị, đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để người bệnh được thụ hưởng những thành tựu y học tiên tiến ngay trong nước, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận khu vực và thế giới, đồng thời hạn chế tình trạng ra nước ngoài điều trị”, PGS Bính nhấn mạnh.

Robot Da Vinci Xi hiện được triển khai ở một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia. Tại Việt Nam, có 5 bệnh viện sở hữu tổng cộng 6 hệ thống Da Vinci Xi, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sở hữu 2 “siêu robot” hiện đại này.

Song hành cùng bộ đôi Da Vinci Xi, Tâm Anh sở hữu mạng lưới các “siêu robot” và thiết bị chẩn đoán, điều trị ung thư hàng đầu thế giới, như: Robot AI Modus V Synaptive mổ não - thần kinh - cột sống, robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm…; các “siêu máy” chụp CT ứng dụng AI hơn 100.000 lát cắt, máy chụp CT 1975 lát cắt, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 - 3 Tesla, các hệ thống máy siêu âm, xét nghiệm, sinh thiết, giải phẫu bệnh… giúp tầm soát, chẩn đoán, đánh giá, phát hiện bệnh sớm cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân mắc ung thư và bệnh khó. Đặc biệt, là hệ thống siêu máy xạ trị ung thư Proton tích hợp AI đầu tiên tại châu Á MEVION S250-FIT trị giá hơn 2.000 tỷ đồng sẽ sớm được đưa vào vận hành, phục vụ người dân.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Các 'siêu máy' và robot phẫu thuật thế hệ mới hỗ trợ chẩn đoán và điều trị an toàn, chính xác, phục hồi nhanh", với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây để được giải đáp.