Pinky Egg chính thức lên kệ Bách Hóa Xanh

(Ngày Nay) - Sau một năm ra mắt lứa trứng gà hồng đầu tiên, Pinky Egg của Mebi Farm chính thức lên kệ của hệ thống siêu thị Bách Hoá Xanh kể từ ngày 16/4/2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Cam kết về chất lượng

Trứng gà hồng Pinky ra đời trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm tươi sống sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Pinky Egg được sản xuất tại Mebi Farm - mô hình nông trại sinh thái ứng dụng công nghệ cao, vận hành theo tiêu chuẩn xanh – tuần hoàn – khép kín, đặt sức khoẻ cộng đồng và môi trường lên hàng đầu, đảm bảo mỗi quả trứng đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn về an toàn – dinh dưỡng – độ tươi ngon.

Từ một “tân binh” chân ướt chân ráo gia nhập thị trường, trứng gà hồng Pinky đã dần có được lòng tin và trở thành lựa chọn quen thuộc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng xoay quanh ba yếu tố cốt lõi: trứng ngon - chất lượng ổn định - minh bạch trong sản xuất.

“Đó không phải là thành quả của truyền thông nhất thời, mà là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, đồng bộ từ hệ thống chuồng trại, con giống, quản lý môi trường, cho đến khẩu phần dinh dưỡng và quy trình thu hoạch - xử lý - phân phối”, theo Mebi Farm.

Việc có mặt tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh giúp trứng gà hồng Pinky Egg tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng, với mức giá phù hợp nhưng vẫn giữ vững tiêu chuẩn chất lượng, như chính thông điệp mà doanh nghiệp theo đuổi: “Người Việt hoàn toàn có thể sử dụng thực phẩm đạt chuẩn cao ngay trong bữa ăn hàng ngày”.

Bà Lâm Thuý Ái - Tổng Giám đốc Mebi Farm chia sẻ: “Trứng gà hồng Pinky không chỉ mang đến trải nghiệm trứng ngon – chất lượng Nhật Bản, giá Việt Nam, mà còn là lời cam kết về: Chất lượng ổn định, đồng đều hương vị thơm ngon, an tâm trong từng bữa ăn”. Thời gian đầu, trứng gà hồng Pinky sẽ được phân phối trong 100 cửa hàng Bách Hoá Xanh trên địa bàn TP.HCM.

Bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn

Nông trại chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Mebi Farm có diện tích 72ha tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Dự án được khởi công từ năm 2021 và khánh thành vào đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Khu nông trại được quy hoạch bài bản, vận hành theo 6 trụ cột xanh: nước sạch, không khí sạch, thức ăn thuần chay, năng lượng tái tạo, xử lý phân và tuần hoàn chất thải.

Mebi Farm có quy mô 1,2 triệu gà đẻ trứng và 400.000 gà hậu bị. Đàn gà được nuôi trong hệ thống chuồng trại công nghệ cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nhiệt độ và môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt. Thức ăn 100% nguồn gốc thực vật, không kháng sinh, không chất cấm. Quy trình thu gom, xử lý và phân loại trứng bằng công nghệ hiện đại.

Toàn bộ quy trình từ chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói đều được giám sát và lưu hồ sơ chi tiết. Tất cả được số hoá, cho phép người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Doanh nghiệp thường xuyên công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng, thành phần dinh dưỡng và tình trạng đàn gà trên các kênh truyền thông chính thức, giúp người tiêu dùng biết rõ họ đang sử dụng sản phẩm gì, được tạo ra như thế nào và ai là người chịu trách nhiệm.

Mebi Farm đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa dinh dưỡng, sức khỏe đàn gà và chất lượng trứng đầu ra. Từ thiết kế khẩu phần ăn khoa học, tối ưu khả năng hấp thu, đến việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho vật nuôi, toàn bộ quy trình đều hướng tới mục tiêu tạo ra những quả trứng có cấu trúc chắc, lòng đỏ đậm, lòng trắng sánh, hương vị tự nhiên và độ ổn định cao trong bảo quản.

Bà Lâm Thúy Ái khẳng định: “Chúng tôi không làm nông nghiệp theo cách chạy theo sản lượng hay xu hướng ngắn hạn. Mebi Farm chọn con đường phát triển bền vững, nơi mỗi quả trứng không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là cam kết về trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, môi trường và tương lai ngành chăn nuôi Việt Nam.

Khái niệm Doanh nghiệp Xanh với Mebi Farm không dừng lại ở công nghệ hay chứng nhận, mà được thể hiện trong từng quyết định vận hành hằng ngày: kiểm soát môi trường nuôi, tiết giảm phát thải, tối ưu tài nguyên, quản lý chất thải theo hướng tuần hoàn và minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Mebi Farm đang từng ngày phát triển theo định hướng ESG (Môi trường – Xã hội – Quản lý vận hành), hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm với môi trường”.

“Chúng tôi đi theo con đường khó nhưng bền vững. Tất cả minh bạch 100%. Khi làm đúng, làm thật và bền bỉ, thị trường sẽ tự đón nhận. Niềm tin không xây bằng khẩu hiệu mà bằng hành động”, Tổng Giám đốc Mebi Farm nói và cho biết: “Sự kiện Pinky Egg lên kệ Bách Hóa Xanh không chỉ là câu chuyện sản phẩm trứng gà còn là bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn: Xây dựng niềm tin vào thực phẩm minh bạch. Thúc đẩy nông nghiệp xanh – bền vững”.