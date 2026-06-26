PVcomBank mang trải nghiệm ngân hàng số hiện đại đến Vietbuild TP.HCM 2026

(Ngày Nay) - Từ ngày 24/6 đến 28/6/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP.HCM 2026 lần thứ 1, mang đến không gian trải nghiệm tài chính số hiện đại cùng nhiều hoạt động tư vấn, tương tác dành cho khách tham quan.

Mở rộng điểm chạm thương hiệu tại Vietbuild TP.HCM 2026

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế SkyExpo Việt Nam, Công viên Phần mềm Quang Trung, TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện chuyên ngành có quy mô lớn trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và các sản phẩm phục vụ đời sống hiện đại. Với quy mô khoảng 2.500 gian hàng, dự kiến thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan, Vietbuild TP.HCM 2026 tiếp tục là điểm hẹn của nhiều doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư và người tiêu dùng quan tâm đến các giải pháp mới cho không gian sống, công trình và tiện ích gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện năm nay, PVcomBank góp mặt với gian hàng hiện đại, gần gũi, tạo không gian để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và được tư vấn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, qua đó mở rộng điểm chạm thương hiệu và đưa các giải pháp tài chính tiện ích đến gần hơn với đời sống. Đồng thời, ngân hàng cũng tận dụng không gian giao thương sôi động của Vietbuild để tăng cường kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng, lắng nghe nhu cầu thực tế, tư vấn giải pháp phù hợp và lan tỏa hình ảnh một thương hiệu tài chính thân thiện, hiện đại.

Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Vietbuild TP.HCM 2026 là cơ hội để PVcomBank gặp gỡ khách hàng trong một không gian rất gần với nhu cầu đời sống hằng ngày. Thông qua gian hàng tại triển lãm, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách tham quan trải nghiệm ngân hàng số thuận tiện, dễ tiếp cận hơn; đồng thời giới thiệu những tiện ích trên ứng dụng PVConnect. Mỗi lượt khách ghé thăm gian hàng không chỉ là một cơ hội tư vấn sản phẩm, mà còn là một điểm chạm để PVcomBank lắng nghe, kết nối và xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng”.

Trải nghiệm ngân hàng số ngay tại gian hàng PVcomBank

Tại gian hàng PVcomBank, khách tham quan sẽ được đội ngũ cán bộ ngân hàng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản thanh toán thông qua hình thức định danh điện tử eKYC trên ứng dụng PVConnect. Quy trình được triển khai nhanh gọn, thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số mà không cần mất nhiều thời gian thực hiện thủ tục tại quầy giao dịch truyền thống.

Bên cạnh hoạt động mở tài khoản, PVcomBank cũng giới thiệu tới khách hàng những tiện ích nổi bật trên ứng dụng PVConnect, hướng tới trải nghiệm tài chính an toàn, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Thông qua đó, khách hàng có thêm cơ hội làm quen với các thao tác ngân hàng số, từ quản lý tài khoản, giao dịch trực tuyến đến các tiện ích thanh toán nhanh chóng, thuận tiện.

Không gian gian hàng PVcomBank tại triển lãm cũng được xây dựng như một điểm dừng chân năng động với các hoạt động tương tác, check-in, minigame và quà tặng thương hiệu dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại gian hàng, đồng thời mang đến cho khách tham quan trải nghiệm gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thương hiệu ngân hàng.