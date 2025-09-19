Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tích cực

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Australia, ngày 19/9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Toàn quyền Australia Sam Mostyn; gặp và trao đổi với Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr; làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Sarah Storey; làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia.

Hoan nghênh ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Australia, bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng về chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam với tư cách Toàn quyền Australia vào đầu tháng 9 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh các chuyến thăm là minh chứng sống động thể hiện chiều sâu và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Bà Toàn quyền và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác thương mại, du lịch và giáo dục song phương; đánh giá cao vai trò, những đóng góp của cộng đồng người gốc Việt đối với quá trình phát triển của Australia và quan hệ hai nước; khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực trở thành quốc gia phát triển trong thời gian tới.

Thủ hiến Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr cho biết Canberra là trung tâm chính trị, ngoại giao, có thế mạnh phát triển các ngành y tế, dịch vụ, khoa học kỹ thuật và được coi là thủ đô giáo dục của Australia.

Thủ hiến bày tỏ mong muốn triển khai những dự án hợp tác cụ thể với Hà Nội và các địa phương của Việt Nam trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam vào đầu năm 2026, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thương mại, du lịch và quy hoạch đô thị.

Trong cuộc gặp với Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia đánh giá cao định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành khoa học cơ bản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cung cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang Australia học tập.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chuyển lời chào của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Toàn quyền Australia và nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Australia, mong muốn hai nước đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Ông cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới./.