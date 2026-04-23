Quốc hội thông qua Luật Thủ đô: Đột phá với 199 thẩm quyền đặc thù

Ghi nhận nhiều người cúm B biến chứng nặng nhập viện (Ngày Nay) - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đang điều trị cho nhiều bệnh nhân cúm B biến chứng nặng.

Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, liệu "Hành lang Trung tâm" có thể thay thế? (Ngày Nay) - Hành lang Trung tâm (Middle Corridor), tuyến vận tải xuyên Trung Á - Nam Caucasus - biển Caspi và Thổ Nhĩ Kỳ, đang nổi lên với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh các tuyến hàng hải truyền thống bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) (Ngày Nay) - Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội (Ngày Nay) - Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.

WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa (Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.

Hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực lưu trữ - hướng tới những trang sử mới (Ngày Nay) - Ngày 22/4, Ủy ban Lưu trữ thành phố St. Petersburg, LB Nga, và Vụ Lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp trực tuyến để tổng kết giữa kỳ kết quả hợp tác kể từ khi hai bên ký kết thoả thuận hợp tác năm 2021.

Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London (Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.

Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời (Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.

Khả năng hòa đàm Mỹ - Iran nối lại trong 3 ngày tới (Ngày Nay) - Ngày 22/4, tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguồn tin Pakistan cho biết vòng hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.