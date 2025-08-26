Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Trung tâm báo chí hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hỗ trợ phóng viên trong nước, quốc tế tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 26/8, Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm chính thức ra mắt tại Văn phòng Quốc hội.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ.

Cùng dự còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình – Giám đốc Trung tâm báo chí Lễ Kỷ niệm; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương Đinh Thị Mai.

Thông tin về hoạt động của Trung tâm Báo chí, đồng chí Lê Hải Bình cho biết, Trung tâm sẽ là nơi tổ chức và điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước.

Đây là số lượng phóng viên và cơ quan báo chí đông nhất trong các Trung tâm Báo chí từng được thành lập từ trước đến nay. Đây sẽ là đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh, đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường truyền phục vụ báo chí tác nghiệp hiệu quả.

Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký Bìa phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.

Cùng với đó, bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng được ra mắt, mang ý nghĩa lưu giữ những dấu ấn lịch sử thiêng liêng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần độc lập, tự hào và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường.

Đồng hành cùng các hoạt động trọng đại này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tự hào là đơn vị hỗ trợ chương trình, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc, chung tay viết tiếp hành trình 80 năm độc lập – tự do – hạnh phúc.

