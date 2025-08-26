Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước tổ chức phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)”.
Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đại diện cho các Ban, Bộ, Ngành Trung ương đã tới dự.

Theo ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công Nghệ: Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 hằng năm được lựa chọn là ngày Quốc Khánh nước ta.

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp, đứng về phe đồng minh chống phát xít, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát hành bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc.

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng…

