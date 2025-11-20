Văn hoá học tập - Chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Nhờ xây dựng một văn hóa học tập nhất quán từ lãnh đạo đến nhân viên, ROX Group duy trì được nhịp độ tăng trưởng và trở thành một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Bài học của ROX Group là minh chứng cho hiệu quả từ việc đầu tư vào nguồn lực con người.

Tài sản đặc biệt của doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh sang kinh tế tri thức, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách: không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn phải xây dựng văn hoá tri thức nhằm khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên có thể học hỏi, chia sẻ và đổi mới liên tục.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế tri thức hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP Việt Nam, đặt ra nhu cầu các doanh nghiệp phải tối ưu hóa nguồn lực con người và phát triển các hệ thống tri thức nội bộ để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, văn hóa học tập trở thành “tài sản đặc biệt” quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, khả năng thích ứng và giữ chân nhân tài trong thời đại cạnh tranh và chuyển đổi số.

Văn hoá học tập trong doanh nghiệp không chỉ là các khóa đào tạo hay tài liệu học tập mà là một môi trường khuyến khích học tập liên tục, chia sẻ tri thức và dám đổi mới.

Theo báo cáo của World Bank và UNDP về kinh tế tri thức tại Việt Nam, các doanh nghiệp có văn hoá học tập mạnh mẽ sẽ tăng tốc đổi mới và khả năng thích ứng, từ đó nắm bắt cơ hội thị trường nhanh hơn. Kinh tế tri thức còn giúp nâng cao năng suất và chất lượng, hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” do nhân sự nghỉ việc.

Xây dựng văn hoá học tập trong doanh nghiệp

ROX Group là một trong những tập đoàn điển hình tại Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa học tập. Qua đó kiến thức, kinh nghiệm được lan tỏa đến mọi thành viên, góp phần tạo nên nền tảng con người vững chắc, tiến bước cùng sự phát triển của tập đoàn.

Năm 2025, ROX Group đã tổ chức gần 4.000 lớp đào tạo cho gần 12.000 lượt học viên, trong đó 50% các lớp do giảng viên nội bộ hướng dẫn.

Anh Nguyễn Tiến Khương, thành viên Ban Kiểm soát xây dựng tại ROX Group, là một trong số các học viên được thụ hưởng từ chương trình đào tạo nội bộ. Theo anh, việc tham gia các khóa đào tạo giúp anh có cơ hội phát triển kỹ năng và áp dụng vào thực tế công việc.

Các hình thức đào tạo nội bộ tại ROX rất đa dạng với 896 giờ đào tạo trực tiếp, 1910 giờ đào tạo qua công việc (on-job-training), 1500 lớp đào tạo qua e-learning. Ngoài các khóa học, tập đoàn còn thành lập các cộng đồng học tập nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình ứng dụng kiến thức mới như trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị dữ liệu, Agile…

“Điều ấn tượng nhất là không khí lớp học rất cởi mở. Lãnh đạo cũng tham gia trực tiếp và sẵn sàng giải đáp câu hỏi của từng người. Thậm chí, một số đồng nghiệp trở thành mentor (cố vấn), chia sẻ kinh nghiệm và những mẹo nhỏ giúp áp dụng phương pháp Agile hiệu quả. Tôi cảm giác như cả tập thể cùng tiến bộ”, anh Khương kể.

Không chỉ tham gia các lớp đào tạo, các nhân viên như anh Khương còn tham gia vào câu lạc bộ Agile để trao đổi cách áp dụng công cụ mới vào công việc thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dự án. “Những kiến thức này không chỉ giúp tôi làm việc nhanh hơn mà còn giúp tôi ra quyết định chính xác hơn và tự tin hơn khi trình bày kết quả với ban lãnh đạo”, anh nói.

Còn chị Nguyễn Thị Bích Thủy, ROX iPark chia sẻ:“Thực sự bất ngờ với các giảng viên nội bộ với cách giảng dạy dạy chuyên nghiệp như giảng viên trong các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp”.

Những gì anh Khương, chị Thủy được trải nghiệm đã cho thấy cách ROX Group xây dựng văn hóa học tập. Trong đó, lãnh đạo là những người tiên phong trong việc truyền cảm hứng về tinh thần học tập liên tục đến cho người lao động. Bên cạnh đó, công nghệ được tận dụng tối đa từ việc đưa các bài giảng e-learning lên ứng dụng nội bộ hay phát triển các Chatbot AI để đáp ứng nhu cầu hỏi - đáp nhanh, tức thời.

Văn hóa học tập ở ROX Group thực sự đã được nâng lên một tầm cao khi tập đoàn chọn ngày 20/11 hàng năm là ngày tôn vinh “Người truyền lửa” – những giảng viên nội bộ. Họ chính là những người trực tiếp gieo mầm tri thức, vun đắp niềm đam mê học tập và cổ vũ cho sự phát triển không ngừng của ROX Group.

Nhờ xây dựng một văn hóa học tập nhất quán từ lãnh đạo đến nhân viên, ROX Group duy trì được nhịp độ tăng trưởng và trở thành một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Bài học của ROX Group là minh chứng cho hiệu quả từ việc đầu tư vào nguồn lực con người.

Trong xu hướng đề cao kinh tế tri thức, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển bền vững đều cần coi văn hóa học tập là chiến lược trọng yếu để xây dựng nguồn nhân lực tinh nhuệ, sẵn sàng bước vào nền kinh tế tri thức và tạo lập nhiều giá trị mới trong kỷ nguyên vươn mình.