Khán giả Hà Nội đắm chìm trong bản tình ca bi tráng La Traviata

(Ngày Nay) - Trở lại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 24-25/10, La Traviata - kiệt tác opera của Giuseppe Verdi - một lần nữa chạm vào trái tim khán giả Thủ đô.

Dưới bàn tay dàn dựng của bộ đôi đạo diễn quốc tế Beverly và Rebecca Blankenship, hai đêm diễn đã mang tới dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, hòa quyện giữa tình yêu, định mệnh và vẻ đẹp của âm nhạc. Sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã thổi vào vở diễn kinh điển một sức sống hoàn toàn mới mẻ.

Sự trở lại của La Traviata không chỉ làm “đánh thức” tình yêu với opera mà còn tiếp nối hành trình lan tỏa “thanh âm tinh hoa” mà ROX Group là một trong những đơn vị đồng hành. ROX Group tin rằng nghệ thuật là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ.