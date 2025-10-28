Khán giả Hà Nội đắm chìm trong bản tình ca bi tráng La Traviata

Dưới bàn tay dàn dựng của bộ đôi đạo diễn quốc tế Beverly và Rebecca Blankenship, hai đêm diễn đã mang tới dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, hòa quyện giữa tình yêu, định mệnh và vẻ đẹp của âm nhạc. Sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã thổi vào vở diễn kinh điển một sức sống hoàn toàn mới mẻ.
Ngay từ khởi đầu (Màn 1), khán giả bước vào căn phòng khách sáng rực ánh đèn của Violetta Valéry. Tiếng hợp xướng vang lên trong bản Libiamo ne’ lieti calici (Hãy cùng uống những ly rượu vui), khắc họa thế giới phù hoa của giới thượng lưu Paris.
Giọng tenor Thanh Bình trong vai Alfredo cất lên bản aria Un dì, felice, eterea (Một ngày hạnh phúc). Âm nhạc dịu dàng như lời tỏ tình đầu, khát khao mà dè dặt - thứ tình yêu khiến Violetta lần đầu dao động.
Nữ nghệ sĩ Lan Nhung trong vai Violetta trình diễn aria Sempre libera (Luôn tự do), một trong những bản aria nổi tiếng nhất của La Traviata. Những nốt cao chói sáng và tiết tấu nhanh thể hiện sự giằng xé giữa tự do và tình yêu.
Mở đầu màn 2, sân khấu chuyển sang gam màu yên bình. Alfredo và Violetta sống trong hạnh phúc giản đơn, xa rời Paris xa hoa. Những giai điệu du dương, trữ tình của Verdi mang hơi thở thanh thản nhưng tạm bợ.
Nghệ sĩ Khắc Hòa trong vai Giorgio Germont bước lên sân khấu với aria Pura siccome un angelo (Trong trắng tựa thiên thần). Giọng baritone trầm ấm, nghiêm nghị, khắc họa hình ảnh người cha đại diện cho danh dự và lễ giáo.
Trở lại Paris, không khí bữa tiệc sôi động với nhịp điệu matador. Alfredo, trong cơn giận dữ, sỉ nhục Violetta giữa đám đông. Đây là cao trào của màn hai. Âm nhạc dồn dập, ánh sáng chói chang, phơi bày sự tàn nhẫn của con người.
Khung cảnh màn ba thu lại trong bóng tối. Tiếng violin dẫn vào bản Addio del passato (Tạm biệt giấc mơ đẹp đẽ) - một aria buồn bã khi Violetta phải đối mặt với cái chết trong cô độc.
Alfredo trở lại, ôm lấy Violetta trong những giây phút cuối cùng. Giai điệu Verdi lúc này trở nên ấm áp, dịu dàng. Tình yêu cuối cùng cũng được cứu rỗi dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nhà hát Hồ Gươm chìm trong những tràng vỗ tay bất tận. La Traviata khép lại, nhưng tiếng nhạc, nước mắt và cảm xúc vẫn khiến người xem thổn thức.
Sự trở lại của La Traviata không chỉ làm “đánh thức” tình yêu với opera mà còn tiếp nối hành trình lan tỏa “thanh âm tinh hoa” mà ROX Group là một trong những đơn vị đồng hành. ROX Group tin rằng nghệ thuật là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ.