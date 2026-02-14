Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(Ngày Nay) - Để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

EVN đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... EVN và các đơn vị liên quan đã chủ động sớm xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ; tổ chức phân công, ứng trực 24/24h cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có sự cố điện.

Trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026: từ 0h00 ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 Tết) đến hết 24h00 ngày 22/02/2026 (tức ngày mùng 06 Tết), yêu cầu không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải xử lý sự cố. Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh; Tổ chức tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong trường hợp cần thiết.

Đối với công tác điều độ vận hành hệ thống điện, theo quy luật hàng năm theo và thông tin dự báo từ NSMO, nhu cầu tiêu thụ điện nói chung vào dịp Tết nguyên đán sẽ giảm thấp đáng kể - chỉ còn 50% đến khoảng 65% so với ngày thường. Với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ Tết, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện thấp.

Để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong mọi tình huống, NSMO bắt buộc phải duy trì một số tổ máy điện truyền thống (như nhiệt điện than, turbine khí, thủy điện...) ở mức tối thiểu để đảm bảo vận hành ổn định cho hệ thống điện cũng như có đủ công suất dự phòng trong các tình huống sự cố nguồn điện hoặc các biến động bất thường có nguy cơ xảy ra.

Chính vì vậy, khi công suất phụ tải tiêu thụ xuống quá thấp, các nguồn truyền thống đã ngừng/ giảm phát đến giới hạn kỹ thuật mà tổng công suất phát vẫn vượt nhu cầu tiêu thụ dẫn đến yêu cầu bắt buộc phải điều chỉnh giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện, kể cả từ các nguồn năng lượng tái tạo (như thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió) để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

EVN và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO và các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia trong mọi thời điểm.

Về vấn đề sử dụng điện trong dịp Tết, EVN và các đơn vị Điện lực cũng khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc lưu ý đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người và thiết bị, phòng chống cháy nổ, tai nạn điện mọi lúc mọi nơi, đặc biệt cần tuyệt đối tránh các nguy cơ, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện (như bắn pháo trang kim, thả diều, sử dụng gậy/sào gần các đường dây điện trên không …) vừa nguy hiểm tính mạng, vừa ảnh hưởng phạm vi rộng đến cung cấp điện của cộng đồng.