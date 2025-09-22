Siêu bão Ragasa di chuyển vào Biển Đông, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

(Ngày Nay) - Siêu bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17, dự báo có thể mạnh thêm; cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang.

Nhận định về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do bão cấp 4 - cấp rất nguy hiểm

Đến 0 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 17,giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 7 giờ ngày 24/9, bão trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Đông Bắc, cách đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và đi vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 1giờ ngày 25/9, bão trên vùng biển phía Đông, đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng lũ quét, sạt lở ở 5 tỉnh vùng núi phía Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 4 giờ 40 phút đến 9 giờ 40 phút ngày 22/9, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biếntừ 10-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mường Kim; Khoen On, Mường Than, Nậm Sỏ, Sin Suối Hồ, Than Uyên; Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Nậm Mạ, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, Tân Phong, Tả Lèng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu);

Pú Nhung; Mường Pồn, Sín Chải, Tủa Chùa, Tủa Thàng; Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhà, Na Sang, Na Son, Nậm Nèn, Núa Ngam, Mường Lay, Pa Ham, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên);

Mường Giôn; Mường Chiên; Chiềng Lao, Chiềng Mai, Muổi Nọi, Mường Chanh, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa (tỉnh Sơn La);

Nghĩa Đô; Cốc Lầu, Dương Quỳ; Bảo Hà, Bảo Thắng, Châu Quế, Gia Hội, Khánh Yên, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Xé, Cầu Thia, Trung Tâm, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Quang (tỉnh Lào Cai);

Hồ Thầu, Tiên Nguyên; Cao Bồ, Khuôn Lùng, Tùng Bá, Yên Thành; Bắc Quang, Bình An, Đồng Tâm, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Phú Linh, Quang Bình, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm (tỉnh Tuyên Quang).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủ y văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 22/9), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như Nậm Xe1 (Lai Châu) 47,8mm; Mường Pồn2 (Điện Biên) 99mm; Pha Khinh (Sơn La) 63,2mm ; Tân Tiến (Lào Cai) 70mm ; Tùng Bá1 (Tuyên Quang) 93,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều khu vực biển có gió giật mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 1 giờ ngày 22/9, khu vực giữa Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 22/9, khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6; đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 23/9, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-10; sóng biển cao 3-5m,biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.