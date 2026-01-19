Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng

(Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.

Trải nghiệm mới: từ thế giới anime đến tương lai hàng không

Điểm nhấn đáng chú ý đầu năm nay là loạt trải nghiệm tương tác lần đầu ra mắt, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa đại chúng và tinh thần đổi mới – thế mạnh đặc trưng của Singapore.

Nổi bật trong số đó là Triển lãm “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Total Concentration”, lần đầu tiên có mặt tại Singapore và cũng là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á trong tour năm 2026. Diễn ra từ 24/1 đến 15/3/2026 tại không gian thư viện cũ của Singapore Sports Hub, triển lãm biến khu vực rộng gần 2.000 m² thành một “vũ trụ anime” sống động. Tại đây, khán giả được bước vào các bối cảnh quen thuộc như Mugen Train hay Infinity Castle, chiêm ngưỡng bản vẽ gốc, tác phẩm sắp đặt đa giác quan và tự do khám phá những khu vực được dựng theo tỷ lệ thật. Với cộng đồng yêu anime, đây không chỉ là một triển lãm, mà là hành trình nhập vai trọn vẹn vào thế giới của Demon Slayer.

Ở một sắc thái khác, triển lãm “T5 In the Making” tại Nhà ga 3 sân bay Changi mở ra cái nhìn về tương lai của ngành hàng không và du lịch. Triển lãm tương tác miễn phí này giới thiệu tầm nhìn và quy mô của Nhà ga số 5 – dự án được kỳ vọng sẽ định hình trải nghiệm bay trong nhiều thập kỷ tới. Năm khu vực chủ đề dẫn dắt khách tham quan từ lịch sử phát triển của Changi, ý tưởng thiết kế T5, đến các công nghệ vận hành tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Sự kết hợp giữa giáo dục và trải nghiệm khiến triển lãm phù hợp với cả gia đình, người yêu hàng không lẫn du khách tò mò về những chuyển động phía sau một trong những sân bay hàng đầu thế giới.

Mùa xuân rực rỡ: khi nghệ thuật, thiên nhiên và Tết giao thoa

Không khí mùa xuân tại Singapore được thắp sáng bằng chuỗi lễ hội giàu màu sắc, nơi nghệ thuật đương đại hòa quyện cùng truyền thống Á Đông.

Lễ hội ánh sáng Light to Night 2026 biến khu Trung tâm Hành chính thành không gian nghệ thuật công cộng rực rỡ từ ngày 9 đến 31/1. Với chủ đề “The Power in Us”, lễ hội mời gọi du khách khám phá sức mạnh của sáng tạo tập thể thông qua các tác phẩm ánh sáng, sắp đặt tương tác và trình diễn trực tiếp.

Một hoạt động đáng chú ý khác là “We are Bulletproof: ARMYlogue”, phiên bản thứ hai của tuyến trải nghiệm Namjooning dành riêng cho người hâm mộ nhóm nhạc BTS nổi tiếng. Trải nghiệm này kết hợp những tác phẩm chọn lọc từ UOB Southeast Asia Gallery và DBS Singapore Gallery với các ca khúc solo của từng thành viên BTS, tạo nên hành trình giàu cảm xúc, vừa thu hút fan vừa gây ấn tượng với du khách lần đầu tham quan.

Song song đó, Gardens by the Bay mang không khí Tết Nguyên Đán vào không gian Flower Dome với triển lãm “Spring Blossoms: Gallop into Prosperity”. Những thảm hoa rực rỡ, tiểu cảnh lấy cảm hứng từ vườn cảnh Trung Hoa và các mô hình ngựa đèn lồng tinh tế – biểu tượng của năng lượng và may mắn – tạo nên một “khoảng lặng” dịu dàng giữa đô thị hiện đại. Triển lãm không chỉ hấp dẫn người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh, mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa sâu sắc cho du khách trong dịp đầu năm.

Tại Chinatown, Tết Nguyên Đán 2026 được tái hiện trọn vẹn qua ánh đèn lồng đỏ – vàng, những khu chợ Tết nhộn nhịp và các màn biểu diễn văn hóa truyền thống. Từ lễ thắp sáng đèn, hội chợ đường phố đến sự kiện River Hongbao với đèn lồng khổng lồ và pháo hoa, Chinatown trở thành tâm điểm của không khí xuân, nơi du khách có thể cảm nhận Tết theo cách rất riêng của Singapore.

Âm nhạc quốc tế: nhịp đập sôi động đầu năm

Bên cạnh các trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật, Singapore tiếp tục khẳng định vai trò là “điểm hẹn” của những tour diễn quốc tế.

Người hâm mộ K-pop sẽ có dịp “cháy” hết mình cùng RIIZE trong khuôn khổ RIIZING LOUD World Tour ngày 24/1/2026 tại Singapore Indoor Stadium. Những màn vũ đạo giàu năng lượng, các ca khúc từ album Odyssey cùng loạt hit quen thuộc hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, đánh dấu cột mốc quan trọng của nhóm trên hành trình quốc tế.

Trong khi đó, Westlife trở lại Singapore với concert đặc biệt “A Gala Evening” vào ngày 3/2/2026 tại Arena @ EXPO. Không gian âm nhạc được nâng tầm với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng, mang đến cách thưởng thức mới mẻ cho những bản hit vượt thời gian như Flying Without Wings hay You Raise Me Up. Sự kết hợp giữa hoài niệm và nét trang nhã khiến đêm nhạc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều thế hệ khán giả.

Vị thế được củng cố: thành phố đáng đến và sân bay thư thái nhất thế giới

Không chỉ sôi động về trải nghiệm, Singapore còn tiếp tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo City Destinations Index 2026 của Euromonitor International, Singapore xếp thứ 9 trong top những thành phố đáng ghé thăm nhất thế giới, nổi bật nhờ nền tảng kinh tế vững chắc, hạ tầng du lịch hiện đại và chiến lược phát triển bền vững dài hạn.

Ở lĩnh vực hàng không, sân bay Changi một lần nữa được vinh danh là sân bay thư thái nhất thế giới, dựa trên các tiêu chí về thủ tục xuất nhập cảnh, an ninh, độ tin cậy vận hành và trải nghiệm tổng thể. Danh hiệu này tiếp tục củng cố hình ảnh Changi như cửa ngõ thân thiện, nơi hành trình của du khách bắt đầu và kết thúc trong sự thoải mái.

Điểm đến của những trải nghiệm “đa tầng”

Từ triển lãm anime quy mô lớn, lễ hội ánh sáng, không gian hoa xuân đến những đêm nhạc quốc tế, Singapore đầu năm 2026 cho thấy một cách làm du lịch nhất quán: liên tục làm mới trải nghiệm, mở rộng đối tượng du khách, đồng thời giữ vững chất lượng và bản sắc. Không chỉ là nơi để “ghé thăm”, Singapore đang định vị mình là điểm đến để trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại – đúng với tinh thần một thành phố luôn ở tâm điểm chú ý của khu vực.