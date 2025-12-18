Sở GDĐT TP.HCM: Giáo viên tham gia hoạt động liên kết được chi trả phụ cấp

(Ngày Nay) - Chiều 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM liên quan đến việc liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Tỷ lệ tăng mức thu không quá 15% so với năm học trước

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tham dự buổi họp báo là ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc và ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở. Trước đó, trong các ngày 15, 16 và 17/12, Ngày Nay đã có loạt bài về "Liên kết giáo dục ở TP.HCM".

Liên quan đến một trong những câu hỏi của Ngày Nay gửi đến buổi họp báo về các khoản thu, phân chia các nguồn thu giữa nhà trường và đối tác liên kết, đại diện Sở GDĐT thông tin, các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục khác thực hiện theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường và phải thông qua Hội đồng trường các hoạt động, khối lớp triển khai, khung nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kế hoạch triển khai và dự kiến các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện phối hợp tổ chức.

Sở GDĐT đã quy định rất cụ thể chi tiết từng danh mục các khoản thu bao gồm các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường và việc xây dựng chi phí triển khai chương trình của nhà trường được xác định theo các quy định pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng dự toán thu chi, mức thu phù hợp với khả năng chi trả của đa số cha mẹ học sinh.

Đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ và sử dụng các khoản thu đúng mục đích; thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi thực hiện. Mức thu bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học trước liền kề.

Xác định các nội dung chi theo thực tế và căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình của nhà trường như: chi phí bản quyền, tài liệu học tập, trang thiết bị, chi hoạt động, dự phòng... Lập bảng dự toán chi tiết thu chi theo từng nội dung trong chương trình của nhà trường làm cơ sở cho việc tính toán mức phù hợp và đảm bảo tỷ lệ tăng mức thu.

Không có quy định tỷ lệ cố định phân chia giữa nhà trường và đối tác thực hiện



Về phân chia nguồn thu, đại diện Sở GDĐT thừa nhận, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định tỷ lệ cố định phân chia giữa nhà trường và đối tác thực hiện, mà việc phân chia kết quả thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên liên quan.

Đối với câu hỏi liên quan đến nguồn thu từ đào tạo liên kết mà nhà trường được giữ lại sau khi thanh toán cho đối tác liên kết thì việc hạch toán sẽ thực hiện theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Liên quan đến câu hỏi việc liên kết giữa trung tâm và nhà trường phải có sự kết nối với giáo viên chủ nhiệm. Khi giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc kết nối, có được chi trả tiền phụ cấp thêm hay không? Cũng bởi, giáo viên chủ nhiệm đã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước?

Đại diện Sở GDĐT cho biết, Sở sẽ chính thức có văn bản trả lời cho Ngày Nay. Tuy nhiên, theo nguyên nguyên tắc, giáo viên chủ nhiệm thực hiện hết vai trò của mình. Nếu giáo viên chủ nhiệm được phân công tham gia tổ chức hoạt động đó thì được ghi nhận. Nếu tổ chức một phần hoạt động đó thì việc chi kinh phí bồi dưỡng sẽ được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và theo nguyên tắc chỉ đạo chung là như vậy.

Còn việc nội dung chi như thế nào, chi ra sao, từng trường sẽ có quy chế cụ thể. Tuy nhiên, người tham gia hoạt động mới được chi trả. Không tham gia vào hoạt động thì không được chi trả. Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Giáo dục) đã có hướng dẫn cụ thể chi tiết đối với nội dung này.

Đại diện Sở GDĐT xác nhận lần nữa, sẽ có nội dung trả lời chi tiết chính thức bằng văn bản cho Ngày Nay.