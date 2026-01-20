Đại hội XIV của Đảng: Triển lãm ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

(Ngày Nay) - Với 250 hình ảnh, tư liệu và 20 bản trích tiêu biểu từ các nguồn TTXVN, Trung tâm Báo chí và truyền thông Hải Phòng, CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng, triển lãm giới thiệu 13 kỳ Đại hội của Đảng.

Chiều 19/1, tại Nhà trưng bày, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội."

Với 250 hình ảnh, tư liệu và 20 bản trích tiêu biểu từ các nguồn Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Báo chí và truyền thông Hải Phòng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Phòng, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 13 kỳ Đại hội.

Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng, ghi dấu những quyết sách chiến lược, những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời giới thiệu những hình ảnh về thành tựu đột phá của cả nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Khắc Lịch, từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tạo nên sức mạnh to lớn đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau gần 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của nước ta ước đạt khoảng 8%, nhiều sự kiện lớn của đất nước được tổ chức thành công… Những thành tựu đó tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo khí thế mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng hình ảnh và những thành tựu nổi bật của thành phố Hải Phòng đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng… trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025 với sự kiện hợp nhất thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ). Đây là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình phát triển của thành phố Cảng anh hùng-xứ Đông văn hiến.

Các hình ảnh khắc họa thành phố Cảng đang phát triển năng động với hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, môi trường đầu tư kinh doanh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Triển lãm mở cửa từ ngày 19-25/1 tại Nhà trưng bày, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) phục vụ công chúng tham quan.