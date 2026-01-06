Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Bãi bỏ nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP bỏ cụm từ "kiểm soát thủ tục hành chính" tại Điều 1 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP. Như vậy, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Nghị định số 369/2025/NĐ-CP cũng bãi bỏ nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 36/2025/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ giảm từ 18 đơn vị xuống còn 17 đơn vị, gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp;Vụ Nông nghiệp;Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính;Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Vụ Hành chính có 3 phòng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, so với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung thêm Cục Chuyển đổi số.

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP nêu rõ, Vụ Đổi mới doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kinh tế tổng hợp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (quy định tại khoản 16 Điều 3 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ) tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.