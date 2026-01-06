Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Bãi bỏ nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP bỏ cụm từ "kiểm soát thủ tục hành chính" tại Điều 1 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP. Như vậy, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Nghị định số 369/2025/NĐ-CP cũng bãi bỏ nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 36/2025/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ giảm từ 18 đơn vị xuống còn 17 đơn vị, gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp;Vụ Nông nghiệp;Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính;Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Vụ Hành chính có 3 phòng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, so với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung thêm Cục Chuyển đổi số.

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP nêu rõ, Vụ Đổi mới doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kinh tế tổng hợp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (quy định tại khoản 16 Điều 3 Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ) tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 369/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

PV
Văn phòng Chính phủ chức năng nhiệm vụ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo đảm mọi người dân được thiết lập hồ sơ hộ tịch điện tử cá nhân
Bảo đảm mọi người dân được thiết lập hồ sơ hộ tịch điện tử cá nhân
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2836/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình) với mục tiêu tổng quát là tất cả sự kiện hộ tịch đều được đăng ký, quản lý trên môi trường điện tử.
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
(Ngày Nay) - Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Trong đó, kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục vào trung tuần tháng 2/2026.
Những khoảnh khắc thiên văn hiếm có trong năm 2026
Những khoảnh khắc thiên văn hiếm có trong năm 2026
(Ngày Nay) - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đặc biệt đối với những người yêu thiên văn khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi 13 lần Trăng tròn, đi kèm hàng loạt hiện tượng hiếm gặp như 3 siêu trăng, 1 Trăng Xanh hiếm hoi và 2 lần nguyệt thực, trong đó có một nguyệt thực toàn phần tạo nên hiện tượng Trăng Máu ngoạn mục.
Nghệ nhân trình diễn làm gốm. Ảnh minh họa: Tường Vi/TTXVN.
Gốm Việt trên hành trình gìn giữ và làm mới truyền thống
(Ngày Nay) - Trải qua nhiều biến động lịch sử, nghề gốm vẫn duy trì sức sống và khẳng định vị thế trong đời sống đương đại. Tuy nhiên, trước sức ép của sản xuất công nghiệp, các họa sĩ, nghệ nhân hiện nay phải nỗ lực rất nhiều để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tính độc bản của mỗi tác phẩm.