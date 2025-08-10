"Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phải quyết liệt xây dựng văn phòng không giấy tờ"

(Ngày Nay) - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ."

Sáng 9/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ XXVI, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cùng 209 đại biểu đại diện cho 24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thay mặt 1.150 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Văn phòng Chính phủ thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ XXVI, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo trực tiếp sát sao toàn diện của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Bí thư thường trực, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ vẫn kiên quyết, kiên trì, thực hiện quyết liệt các nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nay là Đảng ủy Chính phủ.

Đảng bộ đã nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, phát huy được truyền thống tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, phát triển nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở thành công, đúng kế hoạch; nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy của Văn phòng Chính phủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, toàn diện Đảng bộ đạt được trong 5 năm qua, Phó Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, Chính phủ với tinh thần đổi mới, một tâm thế luôn sẵn sàng, đã hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Trong thành công chung của Chính phủ, có đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và không thể tách rời của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

“Có thể khẳng định Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và thống nhất. Các đồng chí đã thực sự phát huy tinh thần dám đương đầu, chủ động vượt qua mọi thử thách, biến khó khăn thành động lực để vươn lên, là "lửa thử vàng" để tôi luyện bản lĩnh. Chính tinh thần và nỗ lực vượt khó đã mang lại kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện, rất đáng tự hào," Phó Thủ tướng ghi nhận.

Điểm qua một số kết quả nổi bật, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng Chính phủ đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, với hơn 1.200 nghị quyết, gần 800 nghị định và hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành.

“Đằng sau những con số ấn tượng đó là trí tuệ, là mồ hôi, công sức, là những đêm không ngủ của các đồng chí. Tôi biết và rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, gọi điện xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời ban hành văn bản," Phó Thủ tướng chia sẻ; cho rằng đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc chung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ cũng cho biết Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chủ động, tích cực "tham mưu từ sớm, từ xa," thẩm tra, cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược, vĩ mô, phức tạp, nhạy cảm như: hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho những dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý cho cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn," xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Chính sự chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và bản lĩnh đó đã góp phần làm nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt coi trọng, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt; tích cực thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ việc tinh giản biên chế, đến tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chủ động, tích cực thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có trình độ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến về công tác.

“Đây chính là chúng ta đang xây dựng và rèn giũa đội ngũ cán bộ Văn phòng Chính phủ "vừa hồng, vừa chuyên," đóng góp những viên gạch vững chắc để xây dựng nên một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, vì nhân dân, phục vụ nhân dân," Phó Thủ tướng đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước.

Phải có tư duy khác biệt, hành động quyết liệt hơn

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 là một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ nói chung và cho Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nói riêng, là vô cùng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, “đòi hỏi chúng ta phải thay đổi, không thể đi theo lối mòn, không thể bằng lòng với những gì đã làm được, mà phải có tư duy khác biệt, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện toàn diện và thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra."

Đề nghị Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phát huy thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng gợi mở, phải tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu.

Văn phòng Chính phủ phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình gạt bỏ tư duy theo lối mòn, ngại khó, ngại khổ, tư duy nhiệm kỳ. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Thế giới đang hướng đến trí tuệ nhân tạo, đến công nghệ lượng tử. Chúng ta không thể mãi say sưa với gia công, lắp ráp. Chúng ta phải có khát vọng làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu," nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ phải tham mưu để có những chính sách vượt trội, để Việt Nam không chỉ bắt kịp, tiến cùng mà còn phải vượt lên, thậm chí đi tắt đón đầu trong một số lĩnh vực trọng tâm, và phải vươn lên bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Chính phủ tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ tâm-tầm-trí-tín, “xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Chính phủ xứng tầm, cả về đức và tài."

“Công tác của Văn phòng Chính phủ thường gắn liền với hoạch định các chính sách lớn về kinh tế-xã hội, các quyết định cuối cùng của Chính phủ về phân bổ nguồn lực và chủ trương đầu tư. Vì vậy vẫn luôn bị đeo bám, dõi theo, tác động. Cán bộ Văn phòng Chính phủ vì thế phải tuân thủ kỷ luật công tác, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, đủ sức đề kháng vượt qua các cám dỗ. Để những mất mát cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua như là một bài học đau buồn, nhức nhối, sẽ mãi mãi không lặp lại," Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số. Văn phòng Chính phủ phải là hình mẫu về chuyển đổi số, về cải cách hành chính.

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ," xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số.

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đảng viên tham dự học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương. Kết nạp vào Đảng khoảng 100 quần chúng ưu tú. Hằng năm, phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên trong Đảng bộ được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được cơ quan, đơn vị xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trở lên.