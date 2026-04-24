Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026

(Ngày Nay) - Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp. Lần đầu tiên, các thương hiệu ẩm thực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam góp mặt, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa – nơi bánh mì baguette của Pháp và bánh mì kẹp chảo của Sài Gòn không còn ranh giới.

Dù lễ khai mạc chính thức của Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 23/4, nhưng từ chiều cùng ngày, hàng trăm gian hàng đã tấp nập chuẩn bị cho những ổ bánh mì đầu tiên. Một sự kiện chưa kịp cắt băng khánh thành đã tạo bầu không khí cực kỳ sống động, được ví như ngày hội lớn nhất của ẩm thực đường phố Việt.

Lễ hội năm nay quy tụ 150 gian hàng, kéo dài 4 ngày (từ 23 – 26/4), kỳ vọng đón trên 200.000 lượt khách. Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp.

Bà Nguyễn Thị Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Điều đẹp nhất của lễ hội năm nay không chỉ là kỷ lục 150 món ăn kèm bánh mì, mà còn là sự kết nối. Cả người bán lẫn người mua đều cảm thấy mình đang cùng kể một câu chuyện văn hóa. Tôi nhìn những lò bánh chuẩn bị từ sáng sớm, lòng thấy vui như chính mùi bánh mì nướng vậy – ấm áp và thân quen.”

Từ chiều 23/4, dòng người đã bắt đầu nườm nượp đổ vào công viên. Ai nấy đều giơ điện thoại lên quay những thước phim đầu tiên, bởi ngay cổng chào đã có mô hình bánh mì khổng lồ hình chiếc máy bay – một biểu tượng cho khát vọng vươn xa của ẩm thực Việt.

Bạn Phan Thanh Duy (phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm chiếc bánh mì chảo trên tay, vừa nhai vừa cười tươi: “Đây là năm thứ ba mình đến lễ hội. Nhưng năm nay tụi mình tranh thủ đi từ sớm, vì muốn cảm nhận cái không khí lúc mọi người cùng loay hoay trang trí, cùng khuấy lên những mẻ bánh đầu tiên. Nó khác hẳn buổi tối sang trọng. Sáng nay, bánh mì có vị… của sự háo hức.”

Dạo quanh khu vực lò bánh mì truyền thống, anh Trần Văn Hải, nghệ nhân làm bánh mì lâu năm ở Sài Gòn, một thoăn thoắt xếp từng ổ bánh vào lò, anh Hải chia sẻ với ánh mắt tự hào: “Tôi làm bánh mì gần hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ thấy không khí náo nhiệt như năm nay. Mọi người đến từ sớm, có cả khách nước ngoài. Họ hỏi tôi về bí quyết tạo ra lớp vỏ giòn tan, ruột bên trong mềm xốp. Tôi chỉ cười và nói: ‘Đó là hương vị của Sài Gòn, không thể trộn lẫn’.” Anh Hải cho biết thêm, lễ hội năm nay còn giúp nhiều tiểu thương nhỏ có cơ hội quảng bá bánh mì bình dân mà không cần qua trung gian. “Cảm giác nhìn người ăn cắn miếng bánh đầu tiên và mỉm cười, đối với tôi còn quý hơn cả giải thưởng.”

Lễ hội bánh mì năm nay còn mang ý nghĩa ở một cột mốc khác: Tròn 15 năm kể từ ngày từ “bánh mì” được chính thức ghi vào Từ điển Oxford (24/3/2011). Từ người làm bánh ven đường đến những đầu bếp năm sao, tất cả đều đang tôn vinh một sản phẩm bình dị nhưng kiêu hãnh. Khu trưng bày “Bánh mì xưa và nay” nằm lặng lẽ bên dãy gian hàng chính, nhưng thu hút không kém, kể về hành trình hơn 150 năm của ổ bánh mì Việt – từ quán cóc dưới lòng đường đến đài hoa danh giá quốc tế.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực. Đó là bức tranh sống động về nét đẹp bình dị mà sâu sắc của người Sài Gòn – nơi ngay cả khi chưa có khai mạc chính thức, họ đã kéo đến để chia sẻ niềm vui. Sự háo hức của người dân từ sáng sớm, sự trân trọng của các nghệ nhân với từng mẻ bánh, và cả sự góp mặt của những người bạn quốc tế đã chứng minh một điều: bánh mì Việt thực sự là “sứ giả” của văn hóa đường phố, kết nối mọi tầng lớp, mọi thế hệ.