“Heo năm móng” và truyền thuyết gieo nhân nào gặt quả đấy

Trung Nghĩa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phim điện ảnh “Heo năm móng” của đạo diễn Lưu Thành Luân lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí nhất về linh dị heo 5 móng trong văn hóa dân gian Nam Bộ, ra rạp từ ngày 24/4 phục vụ cho kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.
Cảnh quay giàu bản sắc văn hóa trong phim “Heo năm móng”
Cảnh quay giàu bản sắc văn hóa trong phim "Heo năm móng"

Heo năm móng mở màn câu chuyện ly kỳ bằng cách theo chân Khải (Võ Tấn Phát đóng) chủ kênh Youtube “Người chết kể chuyện” cùng các cộng sự là Toàn (Uy Trần) và Ti (Phương Duyên) “gan cùng mình” tìm đến miếu Ông Tà vốn gắn liền với truyền thuyết dân gian bí ẩn về Cô Năm Hợi ở miền Tây Nam Bộ. Chuyến đi vô tình đẩy họ vào những quyết định sống còn khi khiến họ đụng độ mâu thuẫn với gia đình hai mẹ con bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thủy) và Chí (Trần Ngọc Vàng).

Không những thế, những bí mật kinh hoàng ẩn đằng sau truyền thuyết heo 5 móng ở địa phương bắt đầu lộ diện. Những sai trái của con người phơi bày và tội ác phải đền theo như người ta vẫn hay thường nói: “Gieo nhân nào, gặt quả đấy”!

Heo năm móng là bộ phim thứ 3 nằm trong chuỗi phim linh dị dân gian Việt Nam đến từ đạo diễn Lưu Thành Luân sau hai phim Quỷ cẩu, Linh miêu. Bộ phim cũng đánh dấu vai diễn phim kinh dị đầu tay của diễn viên sinh năm 1995 tại Trà Ôn (Vĩnh Long) Võ Tấn Phát bên cạnh sự trở lại màn ảnh của NSƯT Ốc Thanh Vân.

Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết anh tiếp tục khai thác những nét đẹp văn hóa bản địa đặc trưng đưa vào phim của mình. Anh nói tại buổi công chiếu đêm 22/4 tại cụm rạp Galaxy: “Với Heo năm móng, tôi mong rằng câu chuyện sẽ tìm được điểm chạm đến khán giả. Để phim không chỉ lan tỏa thông điệp về gia đình, về xã hội mà còn phần nào đó giới thiệu về nét đẹp đặc trưng của văn hóa bản địa”.

“Heo năm móng” và truyền thuyết gieo nhân nào gặt quả đấy ảnh 1

Đoàn phim Heo năm móng ra mắt ngày 22/4 tại TPHCM

Diễn viên Võ Tấn Phát thì chia sẻ rằng nhân vật Khải anh đóng trong phim là một vai diễn “có chiều sâu tâm lý, có những lựa chọn khi đứng trước sự xung đột lợi ích và đánh dấu hình ảnh mới của tôi trong sự nghiệp diễn xuất”.

Bộ phim linh dị không chỉ có những trường đoạn hiếu kỳ hay giật gân mà còn có nhiều câu thoại hài hước khiến khán giả bật cười, làm giảm nhẹ không khí “u ám”. Những tình tiết đối đầu căng thẳng giữa hai nhân vật Khải và Chí chính là sự phản chiếu của phần thiện và phần ác trong tâm con người. Bộ phim gửi thông điệp ai cũng có hai mặt sáng và tối, quan trọng là mỗi người lựa chọn sống như thế nào: tốt hơn hay ích kỷ hơn.

Trung Nghĩa
Võ Tấn Phát Lưu Thành Luân Phương Duyên Trần Ngọc Vàng Heo năm móng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

