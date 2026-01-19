Sun Life hợp tác cùng Aflatoun International nâng cao kiến thức tài chính cho hơn 30.000 người lao động giúp việc trên khắp châu Á

(Ngày Nay) - Sun Life chính thức công bố hợp tác cùng Aflatoun International - tổ chức phi chính phủ toàn cầu - triển khai chương trình thiện nguyện khu vực mang tên “Brighter Financial Futures” (Tương lai tài chính tươi sáng hơn). Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính cho lao động giúp việc tại Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Châu Á hiện chiếm khoảng 40% lực lượng lao động giúp việc gia đình trên toàn cầu. Đây là nhóm lao động đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhiều gia đình tham gia thị trường lao động và góp phần duy trì các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục tài chính bài bản của lực lượng này vẫn còn hạn chế.

Ông David Broom, Giám đốc Khối Khách hàng và Kênh phân phối Sun Life châu Á, chia sẻ: “Sứ mệnh của Sun Life là đồng hành cùng Khách hàng và cộng đồng trên hành trình đạt được sự an toàn tài chính trọn đời. Giáo dục tài chính, nâng cao hiểu biết và trao quyền cho cộng đồng chính là trọng tâm trong sứ mệnh đó. Thông qua hợp tác với Aflatoun International, chúng tôi có thể tiếp cận sâu rộng hơn đến những cộng đồng còn chưa được phục vụ đầy đủ.”

Trong khuôn khổ đó, chương trình Brighter Financial Futures được triển khai trong 12 tháng, đặt mục tiêu tiếp cận hơn 30.000 lao động giúp việc gia đình tại nhiều quốc gia châu Á. Chương trình bao gồm các hội thảo, tài liệu hướng dẫn và khóa đào tạo thực hành, tập trung vào kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Nội dung được xây dựng phù hợp với từng giai đoạn làm việc của người lao động và được triển khai thông qua các tổ chức địa phương.

Sáng kiến này được phát triển trên cơ sở các hoạt động trước đó của Sun Life trong lĩnh vực giáo dục tài chính, trong đó có chương trình “Dare to Dream” phối hợp cùng Uplifters - một tổ chức từ thiện và nền tảng giáo dục trực tuyến có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên hỗ trợ lao động giúp việc gia đình nhập cư tại châu Á.

Theo đại diện Sun Life, lao động giúp việc gia đình có vai trò đáng kể trong cấu trúc kinh tế - xã hội của khu vực. Việc cung cấp các kiến thức và công cụ tài chính được xem là một cách hỗ trợ nhóm lao động này đưa ra những quyết định phù hợp hơn trong quản lý thu nhập và chi tiêu.

Quan hệ hợp tác với Aflatoun International được xem là bước mở rộng trong các hoạt động giáo dục tài chính của Sun Life tại châu Á. Trong thời gian tới, doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác địa phương khác tại nhiều thị trường trong năm 2026, trong khuôn khổ chương trình Brighter Financial Futures.

Chương trình đào tạo được triển khai theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, tập trung vào các nội dung thực tiễn như xây dựng quỹ dự phòng, lập kế hoạch tài chính cho tương lai, nhận diện rủi ro từ các hình thức vay mượn không chính thức và các hành vi lừa đảo. Ngoài ra, chương trình cũng đề cập tới việc nâng cao khả năng ứng phó rủi ro tài chính và khuyến khích lập kế hoạch tài chính bền vững trong gia đình.

Bà Kirsten Theuns, Giám đốc Phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược của Aflatoun International, chia sẻ: “Giáo dục tài chính trao quyền cho cộng đồng ngay từ nền tảng. Khi được trang bị sự tự tin và các công cụ để quản lý tài chính cá nhân, lao động giúp việc gia đình có thể mở ra nhiều cơ hội mới - không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi rất vinh dự hợp tác cùng Sun Life và tin rằng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới sự hòa nhập và toàn diện hơn trong toàn khu vực.”

