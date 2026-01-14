Tầm soát và phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới

(Ngày Nay) - Việc phát hiện các dấu ấn sinh học ung thư qua phân tích mẫu máu ngay từ giai đoạn rất sớm hứa hẹn sẽ mở ra hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao cơ hội cứu sống bệnh nhân.
Đại tá, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 chủ trì hội nghị.
Ngày 13/1, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp gene tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề "Tầm soát và phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới."

Đại tá Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, chủ tọa hội nghị nhấn mạnh: Công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới được xem là một hướng đi mới đầy tiềm năng trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Điều này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu xâm lấn cũng như gánh nặng chi phí cho bệnh nhân và người nhà.

Hiện, nhiều quốc gia đang nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng công nghệ này trong thực tiễn với những kết quả bước đầu đầy triển vọng.

Việc phát hiện các dấu ấn sinh học ung thư qua phân tích mẫu máu ngay từ giai đoạn rất sớm hứa hẹn sẽ mở ra hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong y tế đang được đẩy mạnh. Bệnh viện Quân y 120 ghi nhận giá trị tiềm năng của công nghệ sinh thiết lỏng và phân tích ctDNA (DNA khối u lưu hành) trong việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

Bệnh viện đã bắt đầu ứng dụng một số phương pháp liên quan trên lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt trong việc sàng lọc, hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, như: Vai trò của Áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) trong chẩn đoán hội chứng Ung thư di truyền; Công nghệ sinh thiết lỏng ctDNA & AI (phương pháp không xâm lấn săn tìm các phân tử của khối u) - Ứng dụng thực tiễn trong tầm soát sớm ung thư ở đa cơ quan; Ung thư phổi - Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong tầm soát sớm…

Qua đó, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán hội chứng ung thư di truyền bằng cách phát hiện sớm các đột biến gen gây bệnh, sàng lọc nguy cơ di truyền toàn diện, xác định mục tiêu điều trị đích, cá thể hóa phác đồ điều trị, giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa và điều trị ung thư.

Các đại biểu còn biết thêm về kỹ thuật áp dụng công nghệ sinh thiết lỏng ctDNA kết hợp trí tuệ nhân tạo, phương pháp không xâm lấn, phát hiện sớm ung thư đa cơ quan bằng cách phân tích các đoạn DNA khối u trong máu, ứng dụng thực tiễn vào tầm soát sớm, chẩn đoán, theo dõi điều trị và tiên lượng. Từ đó, mở ra kỷ nguyên mới cho cá thể hóa y học ung thư nhờ khả năng phát hiện sớm và độ nhạy cao hơn sinh thiết truyền thống…

Nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi tại hội nghị đã được ban chủ tọa và các báo cáo viên giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển bền vững công nghệ sinh thiết lỏng kết hợp AI trong lĩnh vực y tế.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao các báo cáo viên trình bày nội dung, cập nhật kiến thức và trả lời câu hỏi tại hội nghị; ghi nhận giá trị tiềm năng của công nghệ sinh thiết lỏng và phân tích ctDNA trong việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Kiên: Hội nghị là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của công nghệ y học, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và xã hội.

Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện luôn đặt lợi ích của bệnh nhân và cộng đồng lên hàng đầu; tham dự, học tập để bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ mới, mỗi bước tiến về khoa học công nghệ mà Bệnh viện Quân y 120 áp dụng đều nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe, mang lại những giải pháp thiết thực và bền vững cho xã hội.

