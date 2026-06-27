Tập đoàn NRC đổi tên thành Tập đoàn Bất động sản Quốc gia.

(Ngày Nay) - CTCP Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2026, thông qua nhiều kế hoạch cho doanh nghiệp như tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, tái cấu trúc tài chính, đổi tên thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia…

Theo NRC, năm 2026 – bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác để nắm bắt cơ hội, phát triển kinh doanh một cách hiệu quả. Tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nhiều tờ trình định hướng cho hoạt động, kinh doanh của NRC trong năm 2026.

Theo nghị quyết được Đại hội thông qua, doanh nghiệp sẽ đổi tên từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (National Realty Corporation Joint Stock Company). Ban lãnh đạo cho biết việc thay đổi tên gọi nhằm phản ánh rõ chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, thương hiệu mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực nhận diện trên thị trường, tạo thuận lợi trong việc mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Đối tác chiến lược tham gia toàn bộ đợt phát hành là CTCP Thiên Hoàng Holdings. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn ba năm nhằm bảo đảm sự đồng hành lâu dài của nhà đầu tư chiến lược.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, khoảng 348 tỷ đồng sẽ được dành để tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các khoản nợ thuế quá hạn, tất toán nợ trái phiếu và giảm dư nợ vay ngân hàng. Việc xử lý các nghĩa vụ tài chính này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện bảng cân đối kế toán, giảm áp lực chi phí lãi vay và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn trong thời gian tới.

Phần vốn còn lại, khoảng 652 tỷ đồng, sẽ được đầu tư vào dự án The Welltone Luxury Residence tại Nha Trang (Khánh Hòa) thông qua nhận chuyển nhượng sản phẩm từ CTCP Đầu tư VHR. Đây được xác định là dự án trọng điểm, đóng vai trò động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Bên cạnh phương án tăng vốn, Đại hội cũng thông qua chủ trương cho phép doanh nghiệp huy động thêm tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch NRC chia sẻ, “hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ củng cố nội lực mà còn phải biết cách cộng hưởng các nguồn lực. Sự kết nối, hợp tác từ các đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược không chỉ giúp chúng tôi quyết liệt tái cấu trúc toàn diện tình hình hoạt động, tối ưu hóa mảng kinh doanh cốt lõi, mà còn là bệ phóng để cùng nhau phát triển. Qua đó, NRC sẽ khai thác các hành động chiến lược để đưa công ty bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh hơn, hiệu quả và bền vững hơn trong chu kỳ tăng trưởng mới”.

Với định hướng tái cấu trúc toàn diện, đổi mới thương hiệu và tăng cường năng lực tài chính, Tập đoàn Bất động sản Quốc gia đặt mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, đánh dấu bước trở lại chu kỳ tăng trưởng mới sau quá trình tái cơ cấu.