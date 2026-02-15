Vui đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Tòa thị chính Paris

(Ngày Nay) - Tối 13/2, chương trình “Xuân Bính Ngọ 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Tòa thị chính Paris đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, quy tụ đông đảo đại biểu ngoại giao, đại diện chính quyền sở tại, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp và quốc tế.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của Tết cổ truyền như một biểu tượng văn hóa đặc sắc, đồng thời là nhịp cầu tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Pháp.

Tham dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ – Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; đại diện chính quyền thành phố Paris; cùng nhiều khách mời ngoại giao và cộng đồng kiều bào.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu năm mới mà còn là biểu tượng của đoàn viên, sẻ chia và hy vọng. Đại sứ đánh giá cao tình cảm và sự đồng hành bền bỉ của chính quyền Paris trong suốt hơn một thập niên phối hợp tổ chức Tết Việt tại Tòa thị chính - nơi đã trở thành không gian lưu giữ những ký ức văn hóa chung, minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ cũng cho biết năm 2026 mang ý nghĩa khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam với định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hiện đại và thịnh vượng. Trong bối cảnh Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 trong năm 2026, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy đoàn kết quốc tế và xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bền vững, bao trùm hơn.

Thay mặt chính quyền thành phố Paris, Phó Thị trưởng Arnaud Ngatcha khẳng định Tòa thị chính không chỉ là nơi tổ chức các nghi lễ cấp cao mà còn là “ngôi nhà chung” của các cộng đồng đang sinh sống tại thủ đô. Ông đánh giá cao đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của Paris, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ và văn hóa như cầu nối tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Với khoảng 700.000 người Việt sử dụng tiếng Pháp trên toàn thế giới, cộng đồng Việt Nam được coi là lực lượng quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và lan tỏa giá trị văn hóa Pháp ngữ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do các hội đoàn cộng đồng, gia đình kiều bào và con em cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trình diễn đã mang đến không gian Xuân đậm bản sắc dân tộc, tạo dấu ấn sâu sắc đối với quan khách quốc tế. Không khí thân tình, đoàn kết và phấn khởi của sự kiện thể hiện rõ sức sống văn hóa mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đồng thời cho thấy Tết cổ truyền không chỉ là ký ức nguồn cội mà còn là biểu tượng của hội nhập và bản sắc trong môi trường đa văn hóa.

Chương trình “Xuân Bính Ngọ 2026” khép lại với niềm tin và kỳ vọng về một năm mới nhiều thành tựu cho đất nước, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp trong các lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục đến phát triển bền vững và công nghệ xanh, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.